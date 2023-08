PORTRAIT. La doyenne de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc est Rémoise

C'est une course de légende : l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, l'UTMB. 170 kilomètres dans les Alpes au départ et à l'arrivée à Chamonix. A 18h, ce vendredi 1er septembre, lors du grand départ de l'épreuve, une Rémoise s'élancera avec les autres concurrents : Dominique Bécard, 65 ans, doyenne de la course cette année.

Un premier marathon avant 50 ans

Dominique Bécard et le trail est une histoire qui a mis du temps à s'écrire. Tout commence avec un défi : elle veut courir un marathon avant ses 50 ans. Pour commencer, elle s'attaque à un monument du 42 kilomètres : le marathon de New-York. Elle boucle le tout en quatre heures et 17 secondes. Dominique attrape le virus : "Je me suis dit « Quelle buse ! J'aurai dû courir plus vite ! » Et si j'avais terminé en dessous des quatre heures, peut-être n'aurais-je jamais plus couru…"

Dominique Bécard lors des 90 kilomètres du Mont-Blanc en 2023 - Dominique Bécard

Elle va enchaîner très vite d'autres marathons. Jusqu'à descendre autour de 3h30 pour avaler les 42 kilomètres et 195 mètres. Mais ce n'est pas assez : "Il faut s'entraîner extrêmement dur pour gagner quelques minutes. J'en ai eu marre. J'ai voulu passer à autre chose." Dans son viseur désormais : les 100km de Millau. Une course sur route goudronnée : "J'ai été un peu trop gourmande" ironise l'ex-directrice générale de la CCI de Reims.

L'aide d'un coach et de sa famille

Dans la vie, Dominique Bécard avance avec quelques mantras. Parmi ces citations, elle se répète souvent : "Surprends-toi à demander, tu seras surpris de recevoir." Avec cette idée en tête, elle contacte Philippe Propage, figure du trail car ex-coach de l'équipe de France de trail. Au micro de France Bleu, il confirme: "Au début j'ai refusé, avoue Philippe Propage. Mais elle a insisté. Alors j'ai dit oui. Elle semblait très motivée." L'intuition se confirme encore aujourd'hui : "Elle a toujours en tête des nouvelles courses, des nouvelles histoires à écrire. Sa motivation me surprend toujours. Dominique a l'énergie d'une cadette !"

Dominique Bécard lors du Madeira Island Ultra Trail (MIUT) en 2018 - Dominique Bécard

Au palmarès de la Rémoise, on trouve une succession de courses renommées : le marathon des Sables, la GuadaRun, le Tarawera, le Madeira Island Ultra Trail (MIUT)… Avec, chaque fois, des anecdotes à la pelle : "Lors de ma première Diagonale des Fous, j'ai eu des hallucinations. Je voyais des gens et des têtes d'animaux dans les cannes à sucre !"

Des histoires parfois stressantes pour ses proches. Désormais, toute sa famille est habituée : "Mon mari avait peur au début. Je me suis perdu un jour ! Il a dû appeler la gendarmerie… Mais maintenant, il a confiance. Il est fier même." Même si pour certains, le quotidien de Dominique Bécard peut encore surprendre : "Mon fils, qui a 45 ans, est parfois interrogatif. Il se demande pourquoi je fais ça."

Dominique Bécard lors de l'ultra-trail des Dolomites (Italie) en 2022 - Dominique Bécard

Heureusement dans ce choix de vie, Dominique et son mari réussissent à joindre l'utile à l'agréable : "On sillonne la France et le monde. Alors on en profite toujours pour faire des découvertes culturelles comme un concert ou un monument. Et on se fait des bonnes bouffes aussi !"

Mais quand elle est en course, Dominique coupe tous ses liens avec l'extérieur : "Mes proches savent qu'ils ne doivent pas m'appeler pendant la course. Si on doit se parler, c'est moi qui appelle." Pendant l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, Dominique se fixe autour de 42h pour terminer les 170 kilomètres. Ce qui veut dire qu'elle passera deux nuits dehors. Le reste du temps, elle marchera sans arrêt, direction la ligne d'arrivée.