"Il déploie ses ailes et prend son envol" : Jeff Erius, le strasbourgeois star montante du sprint français

Le meeting national d'Hautepierre a été décalé pour lui, afin qu'il puisse passer ses premières épreuves du baccalauréat. L'étoile montante du sprint français Jeff Erius (18 ans) n'a pas déçu devant son public, avec une victoire en 10'31 sur 100 mètres, à quatre centièmes de son record personnel. Bon pour la confiance avant les grandes échéances qui attendent le gamin du Neuhof cet été, déjà recordman d'Europe cadets de la discipline.

Il était très content de revenir courir à Strasbourg

Presque un an après son départ pour le Creps de Poitiers pour passer de nouveaux caps, ce retour aux sources fait toujours du bien au jeune sprinteur. "C'est la quatrième fois que je fais le meeting, mais rien ne change ici, c'est ça qui fait plaisir", raconte-t-il sourire aux lèvres.

Rien ne change, sauf peut-être les autographes qu'il signe durant de longues minutes après sa course. "J'ai pas encore l'habitude, j'ai même une table et des affiches à mon nom" rigole-t-il.

Après sa course, Jeff Erius a passé de longues minutes à signer des autographes © Radio France - Jules Hauss

Pour son nouveau coach Fabien Lambollez, le jeune strasbourgeois en aurait même un peu trop mis devant son public. "Il était très content de revenir à Strasbourg. Il sait que le public l'apprécie ici. Mais la fin de course n'était pas digne d'un Jeff Erius. Il a un peu confondu vitesse et précipitation. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la régularité des performances."

Championnat du monde juniors et championnat d'Europe en ligne de mire

Cette course à la maison, c'est aussi l'occasion pour ses copains du collège Saint-Anne de retrouver celui qu'ils suivent désormais via les streamings d'athlétisme ou à la télé. "Franchement, quand on le voit sur l'Équipe on est fiers", témoigne Enzo. "Il commence à vraiment prendre du muscle, c'est impressionnant", se marre Jérémy, son ami de toujours. Ils espèrent le voir aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. "En relai c'est jouable. Faut pas oublier qu'il a seulement 18 ans" tempère Jérémy.

Sa famille était elle aussi au grand complet (sa maman, ses deux frères, sa sœur, son cousin, sa tante, ses cousines) pour retrouver un Jeff qui gagne en maturité. "Au début, il parlait très peu, mais là il commence à s'ouvrir, estime sa sœur Sherley pour qui l'ascension de son frère n'est pas surprenante, on a ça dans le sang, on court tous dans la famille".

Malgré les records qu'il bat et les échéances qui arrivent (championnat du monde juniors en Colombie du 1er au 6 août puis les championnats d'Europe senior à Munich à la fin du mois du même mois), Jeff sait garder la tête sur les épaules selon elle. Sa mère Marie n'est pas inquiète : "C'est un oiseau qui déploie ses ailes et je le laisse prendre son envol".

Mais avant le grand envol sur les pistes, il reste une épreuve du bac à passer : celle du grand oral, le 23 juin prochain.