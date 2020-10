PORTRAIT - Maxime Beaussire, le boxeur normand à la conquête de l'Europe

Maxime Beaussire va tenter de détrôner le champion d'Europe des poids moyens, l'Italien Matteo Signani ce samedi 10 octobre 2020 au Palais des Sports de Caen. Portait du boxeur normand à la conquête de l'Europe avant le combat le plus important de sa carrière à regarder sur francebleu.fr !

Maxime Beaussire va-t-il décrocher la ceinture européenne ? Réponse ce samedi soir au Palais des Sports de Caen après le combat à vivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu et sur francebleu.fr aux alentours de 22h.

Agé de 29 ans, le boxeur normand originaire de Saint-Lô (Manche) et qui s'entraîne dans le Calvados à Laize-la-Ville, près de Caen, défie l'Italien Matteo Signani, champion d'Europe des poids moyens en titre.

Surnommé "Le Conquérant", Maxime Beaussire (29 victoires, dont 11 avant la limite, 1 nul, 2 défaites) assure que c'est le combat le plus important de sa carrière face à l'Italien expérimenté de 41 ans (29 victoires, dont 10 avant la limite, 3 nuls, 5 défaites).

Initialement, le combat devait avoir lieu le 21 mars mais le championnat avait dû être reporté à cause du coronavirus.

► Beaussire vs Signani, combat à regarder en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu et sur francebleu.fr aux alentours de 22h.

