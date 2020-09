PORTRAIT - La perle de l'athlétisme rennais Shana Grebo vise l'or aux championnats de France à Albi

Pour Shana Grebo, l'athlétisme a commencé à l'âge de 10 ans. Alors qu'elle s'est essayée sans s'y plaire au judo, à la danse ou à la natation, elle décide de s'inscrire aux Foulées Vertes dans son quartier du Blosne. Pour voir. Une course victorieuse plus tard, elle gagne une licence pour l'ASPTT Athlétisme à Rennes. Très vite, Shana Grebo s'amuse et progresse à toute vitesse.

Elle intègre par la suite la TA Rennes, club membre du Haute Bretagne Athlétisme, l'un des meilleurs clubs français. En parallèle Shana Grebo poursuit des études en BTS Immobilier. Pour pouvoir continuer à s'entraîner à haut niveau, ses études dureront trois ans au lieu de deux : "Les études aménagées, ça me permet de combiner les deux sans me stresser, en arrivant à l'heure aux entraînements, pour pouvoir être disponible pour partir en compétition ou en stage... Cela enlève une petite pression quand on fait pas mal de sport et à bon niveau. Et quand on a envie de réussir, on a envie de tout réussir !"

Championne d'Europe espoirs en 2019, Shana Grebo possède déjà, à moins de 20 ans (elle les aura en novembre), la meilleure performance de l'année sur le 400m haies (57.93s), en plus de nombreux titres chez les jeunes dans sa discipline de prédilection. Encore dans la catégorie espoir, elle affrontera des athlètes plus chevronnées ce week-end à Albi, mais c'est bien elle qui aura le statut de favori. Un statut assumé par Shana Grebo : "Je suis assez détendue parce que des championnats de France élite j'en ai déjà fait. Les premiers j'étais un petit peu intimidée. Je pense qu'il faut quand même y aller en confiance, je suis déterminée, je serai très concentrée et j'espère que je vais bien finir le travail de cette saison" assure la jeune femme dans un sourire que l'on devine derrière son masque.

Shana Grebo vise l'or à Albi. Et a, dans un coin de la tête, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris : "C'est un rêve que je n'ai pas envie de lâcher, Paris 2024 j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y être. Il y a un très bon suivi de la FFA et de la Ligue de Bretagne. Avec mon coach Marc Reuzé on y va doucement parce que ça paraît tellement énorme en fait, c'est le Jeux Olympiques ! Mais oui on a ça dans un coin de notre tête et on va travailler très très dur pour, ça c'est sûr !"