Voile : de Pierre 1er à Flo, le trimaran de Florence Arthaud reprend la course avec Philippe Poupon

Le bateau, majestueux, ne laisse personne indifférent sur le port de Concarneau. Le marin à bord non plus. Jusqu'à mi-août, l'ancien bateau de Florence Arthaud sera remis à neuf dans les chantiers de Michel Desjoyeaux à Port-la-Forêt, dans le Finistère. Son nouveau propriétaire, Philippe Poupon fera la prochaine Route du Rhum avec, 32 ans après la victoire de Florence Arthaud.. Un moyen de rendre hommage à la navigatrice, décédée en 2015 lors du tournage d'une émission de télévision.

Ce bateau, Philippe Poupon l'a d'abord acquis pour sa compagne, la réalisatrice Géraldine Danon qui réalise en ce moment un film sur "la petite fiancée de l'Atlantique" dont elle était très proche. La cinéaste est d'ailleurs à bord avec leurs deux filles pour une petite traversée de la baie de Concarneau, au moteur et sous un soleil radieux.

Une attaque de pirates au large du Yémen

C'est la deuxième fois que Philippe Poupon navigue avec Pierre 1er, rebaptisé Flo. "Ca fait 30 ans qu'il n'est plus en France... Quand je l'ai racheté il était aux Philippines. Je l'ai récupéré à Cannes", explique le Quimpérois. Pourtant le bateau n'a failli pas arriver à bon port : en revenant des Philippines, l'équipe chargée de le ramener en France a un peu trop approché les côtes du Yémen. Des pirates se sont mis à les poursuivre. Heureusement, tout s'est bien terminé et le bateau ressort sain et sauf. "Nous sommes bien contents de l'avoir retrouvé. C'est un patrimoine maritime français. Des bateaux de cette époque là, il n'y en a plus beaucoup. Soit ils ont disparu en mer, soit ils sont cassés... C'est le dernier des survivants."

Et pas n'importe lequel. Sa carrure pousse à l'admiration : 15 mètres de large, 18 m de long, 30 mètres de mat. Mais surtout, c'est à son bord que Florence Arthaud gagne la Route du Rhum en 1990. Suivi de près par son ami Philippe Poupon. "Quand elle a gagné en 1990, je suis arrivé juste derrière elle...Enfin, 'juste', des heures après elle !" se souvient-il, un brin nostalgique.

Une femme qui n'avait peur de rien

Voici donc le fameux trimaran sur les côtes finistériennes jusqu'à mi-août. De quoi ramener de la foule sur les quais, venue observer les deux légendes. Didier lorgne le navire depuis le port de pêche de Concarneau. "Je suis venu voir le bateau, ça me rappelle la victoire d'Arthaud en 90. J'ai le souvenir d'une femme qui n'avait peur de rien, sur la mer elle était phénoménale... Elle a dû en faire pleurer des hommes ! " De l'autre côté de la baie, à Port-la-Forêt, Michel partage cette émotion. "J'ai des frissons. J'ai suivi toute les grandes courses depuis 30 ans." Aucun doute, il suivra la prochaine Route du Rhum au départ à Saint-Malo le 6 novembre prochain.

Philippe Poupon part sans sponsors, avec pour seul financement des dons. Son bateau à 32 ans, lui 70. Mais rien ne fera reculer l'un des navigateurs français les plus titré. "Je ne crains personne. Je combattrai la mer et les océans du mieux que je pourrais." Flo lui donnera la force nécessaire pour cette course. Son visage sera d'ailleurs dessiné sur la grande voile. "Elle est partie il y a sept ans, mais elle ne nous a jamais vraiment quittés..."