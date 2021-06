Pour lancer la saison du trail, le Marathon du Mont-Blanc s'adapte aux mesures sanitaires

Annulé la saison dernière, le Marathon du Mont-Blanc a lieu cette année du 1er au 4 juillet. Le club des sports de Chamonix, qui organise la course, a dû s'employer pour que l'événement respecte les mesures sanitaires. Il recherche aujourd'hui des bénévoles pour encadrer les sept parcours prévus.

Le Marathon du Mont-Blanc va rassembler plus de 7000 coureurs, contre 10000 habituellement.

Les pointures du trail, la course à pied en plein air, sont bientôt réunies dans la vallée de Chamonix pour participer au Marathon du Mont-Blanc, qui va avoir lieu du 1er au 4 juillet 2021. Il va proposer sept parcours différents, et l'un d'eux sera le 42km du Mont-Blanc, une étape des "Golden Trail World Series", l'équivalent d'une coupe du monde du trail.

Des athlètes internationaux, qui figurent parmi les élites mondiales du trail, seront donc présents, de l'Italien Davide Magnini à la Suissesse Mathys Maude, en passant par les français Nicolas Martin et Thibaut Baronian. D'autres formats de course sont prévus, comme le 10km, le 90km ou le "Duo étoilé", une course de nuit par équipes de deux.

7.000 coureurs en quatre jours

Initialement, le Marathon devait avoir lieu du 24 au 27 juin, mais le Club des sports de Chamonix a choisi de le décaler d'une semaine, afin de se libérer de la jauge réduite pour les événements sportifs, en vigueur jusqu'au 30 juin. Mais l'événement, qui va regrouper 7.000 coureurs en l'espace de quatre jours, a quand même dû largement s'adapter à la crise sanitaire.

De nombreuses mesures ont été prises pour respecter la distanciation sociale. D'abord, les départs se feront sur l'aire d'atterrissage des parapentes, à Chamonix, qui fait 25.000 mètres carrés. Puis tous les coureurs ne partiront pas en même temps. Le club des sports planche sur des sas de 300 coureurs maximum, qui partiront toutes les dix minutes. Concernant le ravitaillement en boissons et en nourriture des trailers, fini le self-service. Avant, ils se servaient sur des grandes tables, mais cette fois-ci les bénévoles leur tendront directement leur ration individuelle.

Une innovation écologique

Le club des sports de Chamonix a aussi opéré un changement de taille, dans un but cette fois-ci écologique : il a supprimé 100% des 70.000 bouteilles plastiques distribuées normalement aux coureurs pendant le Marathon du Mont-Blanc. Les sites de ravitaillement ont été déplacés près de sources d'eau potable, qui sera stockée dans des cuves de 1.000 litres. Les bénévoles rempliront les bouteilles de chaque coureur avec des distributeurs d'eau en forme de pistolet.

Recherche de bénévoles

Suite au report d'une semaine de la compétition, plusieurs bénévoles ne pourront finalement pas venir en aide aux organisateurs, faute de pouvoir être présents du 1er au 4 juillet. Le Club des sports de Chamonix recherche donc aujourd'hui une cinquantaine de volontaires pour encadrer les différentes étapes de la course, comme la remise de dossards, les départs ou encore les ravitaillements. Frédéric Comte le promet, "c'est l'occasion de connaître à nouveau les frissons du départ et de vivre un grand week-end fait de partage et de belles rencontres."