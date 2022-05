Pour le lundi de Pentecôte, Rudy Potisek prépare le grand retour du motocross du Mont Cassel

C'est le grand retour à Cassel du motocross, annulé en 2020 et 2021 à cause du Covid. Rudy Potisek a une nouvelle fois fait des miracles pour organiser cette 39ème édition. Milko Potisek, grand vainqueur de l'Enduropale sera au rendez-vous . Ouverture des portes à 8H30. Entrée à partir de 10 euros.

A bientôt 70 ans, Rudy Potisek attend avec impatience le retour du public et des motards pour la 39ème édition de ce motocross de Cassel. Une épreuve qui avait été annulée ces 2 dernières années à cause de la crise sanitaire. Encore une fois, le gratin de la discipline sera au rendez-vous. Pour preuve, les 8 premiers du dernier Enduropale du Touquet, seront présents à Cassel pour tenter de décrocher le trophée "Timoteï Potisek", en hommage au fils de Rudy, décédé au guidon de sa moto en 2009.

Un superbe moment à vivre en famille

Le public pourra investir le site au pied du Mont Cassel dès 8h30. Les prix des billets pour vivre l'évènement ont été fixés à 10 et 13 euros. Rudy Potisek l'assure : "Ceux qui ne connaissent pas l'évènement vont adorer. On peut venir pique-niquer, l'endroit est magnifique, on dirait un golf. Il y aura bien entendu de quoi se restaurer, il y aura des buvettes. On peut passer ici une journée magnifique sans être un passionné de moto".

Un moment à ne pas rater même pour les non-initiés Copier

Un circuit qui garantit le spectacle

Rudy Potisek, encore une fois n'a pas eu à convaincre les meilleurs pilotes pour venir à Cassel. Ces derniers adorent ce circuit dans les pentes du Mont Cassel : "Ici la terre est très bonne, elle est souple. Grâce à ma réserve d'eau, elle est régulièrement arrosé. Il n'y a pas de poussière. Mais ce circuit reste très technique, avec de gros virages, des freinages, des sauts. Ca ne peut être qu'un bon qui gagne ici."

Un circuit hyper exigeant Copier

Un site magnifique au pied du Mont Cassel © Radio France - Charley Sylvain

Un amour inconditionnel pour la moto

Rudy Potisek ne le cache pas, il est un hyper-actif qui est tombé très tôt dans le monde de la moto, dès l'âge de 8 ans: "Mes parents habitaient à Cassel près du terrain de motocross. J'ai toujours adoré ce sport malgré 2 graves blessures. J'ai dû arrêter la compétition il y a 39 ans. Et puis ensuite mes trois gamins ont voulu suivre mon exemple, malgré la réticence de mon épouse."