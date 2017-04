Pour sa 3ème édition, le marathon de Bordeaux veut continuer à grandir

Avec près de 20.000 inscrits, le marathon de Bordeaux séduit toujours. Les organisateurs testent quelques nouveautés en espérant qu'elles permettent à l'épreuve de continuer de progresser.

La 3ème édition du marathon aurait pu ne jamais avoir lieu. Le contexte de sécurité, et le surcoût nécessaire qui en découle – 100.000 euros – a fait réfléchir les collectivités et les organisateurs. Mais après réflexion, il a été décidé de maintenir le marathon tout en renforçant drastiquement les mesures de surveillance : comme pour la fan-zone des Quinconces durant l'Euro, le village départ sera hermétique, avec des fouilles systématiques à l'entrée. Sur le parcours des agents de sécurité seront postés en renfort des effectifs de police. Deux compagnies de CRS sont aussi attendues pour le week-end.

"Les événements récents font que des mesures exceptionnelles sont prise" explique Michel Héritié, vice-président de Bordeaux Métropole en charge des grands événements métropolitains

Tous les départs à 20 heures

Nouveauté de cette 3ème édition, les départs du marathon, du semi-marathon et du marathon-relais auront lieu au même endroit et au même moment : sur les quais face à la place de la Bourse. L'organisation promet que tout sera fait pour empêcher les embouteillages au départ. Quatre lieux seront particulièrement animés tout au long du parcours du marathon : la place Pey-Berland à Bordeaux, le passage au Château Luchey Halde à Mérignac, la place du centre-ville de Pessac, la place de l'église à Talence.

Le parcours du marathon. - © DR

Les semi-marathoniens auront eux à faire deux boucles entre le pont de pierre et le pont Chaban-Delmas. Un parcours que certains regrettent, mais l'organisation avance la double justification d'un moindre dérangement pour les bordelais qui ne prennent pas part à la manifestation, et le fait que le public sera présent plus massivement au soutien des coureurs sur cette portion. Les coureurs passeront notamment par l'éco-système Darwin avec une "mise en lumière" surprise...

Arielle Piazza, adjointe à la Mairie de Bordeaux en charge des sports : "J'espère que nous allons étonner et surprendre les coureurs"

Le parcours du semi-marathon. - © DR

Un marathon éco-responsable

19.720 participants se sont inscrits au marathon de Bordeaux, en provenance de 40 pays, c'est un record pour l'épreuve qui cherche à pérenniser sa formule. Les responsables insistent aussi sur le fait que les 1800 bénévoles recrutés participeront pleinement à l'organisation et à la bonne ambiance du marathon. Ils seront présents pour accueillir les coureurs, leur remettre leur sac au départ, leur médaille à l'arrivée. Mais aussi tous les 2,5 kilomètres le long du parcours pour les ravitaillements et pour orienter les participants.

Il faudra aussi s'occuper du nettoyage, et du côté des organisateurs on entend rendre l'épreuve la plus "éco-responsable" et "éco-solidaire" possible. Ainsi les denrées alimentaires non distribuées et non abimées seront données à la Banque alimentaire de la Gironde. C'est le zoo de Pessac qui récupérera les denrées dites "dégradées" (oranges déjà coupées...). Les vêtements que les coureurs laissent sur la ligne de départ seront là aussi récupérés et donnés à diverses associations.

Laurent Baudinet, président délégué du Stade Bordelais / ASPTT : "Les brigades vertes s'occuperont de la propreté sur le village"