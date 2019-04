Pour sa 40e édition, le marathon du lac d’Annecy fait le plein

Ce dimanche, près de 8 000 coureurs venus de 21 pays différents vont participer à la 40e édition du marathon du lac d’Annecy et au 10 km du lac.

Haute-Savoie, France

Il va y avoir du monde ce dimanche matin sur les bords du lac d’Annecy. Huit mille coureurs sont attendus pour cette 40e édition du marathon. "Nous avons un peu plus de 3 800 inscrits pour le marathon et près de 4 000 pour les 10 km", explique Jean-Claude Moussard. Carton plein malgré la concurrence du marathon de Paris qui se déroule le même jour. "En fait, ceux qui n’ont pas pu s’inscrire pour l’épreuve parisienne sont venus chez nous", se félicite le président d’Annecy Haute-Savoie Athlétisme et organisateur du marathon.

Le rendez-vous annécien continue donc de séduire les adeptes de la course. Preuve de ce succès, les inscriptions ont été bloquées dès la fin mars, une première en quarante années d’existences. Le parcours des 42,195 km, entre lac et montagne, est des forces du marathon annécien. "Et ici, nous avons conservé l'esprit amateur. Les coureurs ne sont pas que des numéros", affirme Jean-Claude Moussard. Cette année, vingt-et-un pays seront représentés.

Le parcours du marathon du lac d'Annecy (Source AHSA) -

Attention aux fermetures de route entre 6h15 et 14h ce dimanche

Rues fermées à la circulation

De 6h15 à 12h : avenue d'Albigny entre la rue Louis-Revon et l'avenue de France, dans les deux sens de circulation.

De 8h à 11h : rue des Marquisats du rond-point des Marquisats à l'avenue d'Albigny, dans les deux sens de circulation.

De 6h30 à 12h : rue André Theuriet entre l'avenue d'Albigny et l'avenue François Favre, rue Dupanloup entre l'avenue d'Albigny et la rue Monseigneur Rendu, rue Saint-Bernard de Menthon entre l'avenue d'Albigny et la rue du Dr. Geley.

De 8h à 18h : la piste cyclable sera réservée aux participants de la manifestation sportive.

Les rues croisant le parcours des courses seront soit déviées soit coupées à la circulation le temps du passage des coureurs.

Rues fermées à la circulation piétonne

De 9h45 à 12h, trottoir coté lac rue des Marquisats, entre la sortie du Quai de Bayreuth et le quai Napoléon III, quai Jules Philippe, passage le long du canal du Vassé.

Dispositions relatives au stationnement en voirie

Du vendredi 12 avril 20h au lundi 15 avril 10h, le stationnement sera interdit rue André Theuriet entre l'avenue d'Albigny et l'avenue Françoise Favre.

Du samedi 13 avril 19h au dimanche 14 avril 12h, le stationnement sera interdit : boulevard Saint-Bernard de Menthon entre l'avenue d'Albigny et l'avenue François Favre, rue Dupanloup entre la rue Monseigneur Rendu et l'avenue d'Albigny, rue Jean Jaurès entre la rue Sommeiller et l'avenue d'Albigny.

Les véhicules ne seront pas autorisés à quitter leur stationnement lors du passage des coureurs.

Dispositions relatives au stationnement en parking souterrain