Pour son premier grand prix en Moto GP, Zarco mène la danse pendant six tours

Johan Zarco a étonné dimanche soir au Grand prix du Qatar en Moto GP. Certes il a chuté, mais il a d'abord réussi à doubler tout le monde et à caracoler en tête pendant six tours.

Une première ce dimanche soir pour Johan Zarco, le motard du Pontet : Il débutait la saison de Moto GP, avec son premier Grand prix dans cette catégorie, la course du Qatar.

Et il a étonné, il a détonné, le Vauclusien, double champion de Moto 2 : Il a fait la course en tête pendant six tours, agressif, après avoir prix un départ en quatrième position.

Après avoir doublé tout le monde, il a même réussi à accroître son avance, avant de chuter. Il est indemne.

Les images de la chute sont à voir sur le site d'Eurosport.

"Les conditions étaient difficiles, j'ai voulu prendre cette opportunité pour vite me mettre dans le rythme" - Johan Zarco

Devizioso a alors pris la tête, rattrapé par Viñales, le vainqueur, à deux tours de la fin.