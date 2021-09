Pour son retour, la course des remparts de Bayonne bat un record

960. C'est le nombre de coureurs qui ont participé à la course des remparts ce dimanche dans les rues de Bayonne. C'est une affluence record, surtout pour le retour de la course après un an d'absence.

La vie continue de reprendre une allure plus normale dans le Pays Basque. L'un des indices, c'est le retour de la course des remparts ce dimanche 26 septembre dans Bayonne. 960 participants, un record, ont parcouru les 10 km de course entre les remparts, les douves et les rues du centre-ville. C'est un retour pour cette course qui a été annulé l'an dernier pour cause de covid.

Ce retour fait du bien à Jean-Pierre, bénévole depuis 35 ans, soit depuis la première course. "C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir", s'exclame-t-il. Il poursuit : "nous-même, nous sommes coureurs et donc c'est tout le plaisir de courir ensemble, avec d'autres personnes." Voir le sourire des sportifs malgré l'épuisement, est aussi pour lui une belle récompense. Seul bémol : ne pas pouvoir mettre en place un repas ou une buvette à l'issue de la course pour un moment de partage et de convivialité. Il n'empêche que cet enthousiasme est partagé par les spectateurs en bord de route.

Le plus rapide a bouclé le tracé en 35'22, c'est une minute de plus qu'en 2019 (34'29'').