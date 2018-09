C'est la bonne et la mauvaise nouvelle à la fois. Le forfait du numéro 1 mondial redonne de l'espoir aux Bleus de conserver le saladier d'argent, conquis dans cette enceinte du stade Pierre Mauroy, en 2017, qu'ils retrouvent ce vendredi après-midi pour les premiers matchs de simple. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le spectacle, pour les fans de beau jeu en tennis, à commencer par Yannick Noah, le capitaine des Bleus :

Le capitaine des Français avoue que cela faisait cinq mois qu'il ne pensait qu'à cette confrontation avec le numéro 1 mondial qui n'aura donc jamais lieu : "quand Nadal joue, c'est quasiment deux points pour l'Espagne, là ça change et donc il faut s'adapter".

Yannick Noah dirige l'équipe de France de Coupe Davis depuis 2016. Et en trois saisons de quête du saladier d'argent, le sélectionneur aura évité les numéros 1 de bons nombres d'équipes adverses : en demi-finale en 2017, pas de Dkojokic pour la Serbie, en quarts de finale face à la Grande-Bretagne, pas d'Andy Murray. Yannick Noah a-t-il jeté un sort à ses adversaires avant le début des matchs ? Réponse amusé du coach :

J'ai des pouvoirs cachés très puissants et çà a marché

Mais le technicien montre des signes d'agacement quand on insiste un peu trop sur cette série de forfaits qui profite aux Français : "Je dois avoir la baraka mais est-ce que vous avez compté le nombre de fois où notre numéro 1 n'a pas joué ?". Une manière de dire que la chance tourne et que tout ne repose pas sur ce facteur chance même si Yannick Noah reconnaît que l'absence de Nadal change beaucoup de choses :

Il y a une petite chute de tension. On n'était pas du tout favori et ça donne un peu plus d'espoir, ça équilibre un petit peu