Première victoire à l'extérieur du PB86 pour son dernier match de l'année 2018

Les basketteurs poitevins rentrent de Nantes avec une victoire. Ils se sont imposés 89 à 79 et ce match restera dans les mémoires. C'est leur première victoire à l'extérieur depuis le début de la saison.

Poitiers, France

Le PB 86 termine l'année 2018 en beauté. Ils ont remporté ce jeudi 27 décembre leur dernier match, un déplacement à Nantes pour la 12e journée de PRO B. Cette victoire est la première à l'extérieure depuis le début de la saison.

Une victoire attendue par le coach Ruddy Nelhomme qui demandait sur France Bleu Poitou plus de concentration et plus de précision de la part de ses joueurs. Il semble qu'il ait été entendu.

Prochain match pour le PB 86 ce sera le 11 janvier 2019 avec la réception à domicile de Rouen.