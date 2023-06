Près de 1 000 sportifs attendus ce week-end à Laval pour les championnats de France Masters d'athlétisme

C'est l'évènement sportif du week-end en Mayenne. Les championnats de France Masters d'athlétisme auront lieu ce samedi et ce dimanche au stade Manuela Montebrun à Laval. Près de 1 000 athlètes sont attendus, entre 35 et 90 ans. "On aura des performances de très haut niveau, se réjouit Alexis Hacques, co-président du club Laval Agglo Athlétisme 53, de nombreuses épreuves, si on prend l'exemple des lancers ou des haies avec des poids ou des hauteurs différentes au niveau des haies."

Un départ d'épreuve toutes les cinq minutes

L'évènement est ouvert au public, l'entrée est gratuite. "On aura bien sûr la compétition, des partenaires qui seront présents, les partenaires de la fédération, les équipementiers. On aura également une excellente buvette restauration et donc je tire mon chapeau à tous nos bénévoles qui organisent ça."

L'organisation de ces championnats de France Masters pourrait être un tremplin vers d'autres événements. "Un de nos rêves serait peut-être d'organiser un peu plus tard les championnats de France jeunes par exemple, où on retrouverait les futurs grands athlètes nationaux, internationaux, français et olympiques."