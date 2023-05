Marathon Poitiers-Futuroscope : plus de 2.000 coureurs pour la 17e édition

Dominique passe la ligne d'arrivée avec un bébé dans les bras. "C'est Lucas, il a 16 mois, c'est mon petit fils, je l'ai pris sur le dernier kilomètre", explique ce grand-père poitevin qui a couru pour la première fois avec son fils. Au total, ils étaient un peu plus de 2.000 coureurs, dimanche, à l'occasion de cette 17ème édition du marathon Poitiers-Futuroscope . 2.000 à 3.000 spectateurs les ont soutenus.

ⓘ Publicité

Une rencontre sur le parcours et une arrivée main dans la main

Maïté, elle-aussi, a couru pour la première fois avec sa fille, Margaux, qui l'avait inscrite. Toutes deux ont fait la route depuis Angoulême. "Je croyais en elle, et je suis super fière, se réjouit la fille devant sa mère. Ce n'est pas le temps qui compte mais le fait de passer la ligne d'arrivée ensemble!"

Manuel, de Rennes, et Tahar, de Poitiers, ont passé la ligne main dans la main. Pourtant, ils ne se connaissaient pas au départ du marathon. "On a fait une bonne partie de la course ensemble, ça nous a poussé à faire un temps en-dessous de 2h45, je pense que seuls, on n'y serait pas arrivés !".

Myriam apprécie le fait qu'il n'y ait pas de boucle sur le parcours. "On part d'un point A pour arriver à un point B, en ligne droite, et ça fait du bien. Moralement, faire des boucles, c'est difficile. Ce qui est très bien aussi c'est qu'on garde ce côté un peu vert, un peu campagne, qu'on perd sur beaucoup d'autres marathons", explique cette habituée des semi-marathons. "Le petit plus, ce qui serait bien, ce serait d'arriver dans le Parc du Futuroscope !", ajoute Baptiste, son collègue du commissariat de Poitiers.

Les résultats

Le Landais Jordan Pointeau finit premier du marathon, avec 42 kilomètres bouclés en 2h32. Chez les femmes, Camille Rabe est en tête (3h14). Du côté du semi-marathon, Abdel Elhak Sabhil s'est imposé avec un temps final de 1h08 et Nathalie Jaume a franchi la ligne en première dans la course féminine (1h28). Le premier habitant de la Vienne au classement du semi-marathon est Samuel Piccolo, de l'Entente Poitiers athlé, avec 1h11 et, chez les femmes, Alexia Dupin de Clain Athletic Pictave avec 1h29.