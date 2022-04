Marc Deberghes, Président de la natation en Nouvelle Aquitaine, a "bon espoir pour le Pôle Espoirs" de Limoges

C'est un évènement considérable. L'Aquapolis de Limoges accueille jusqu'à dimanche les championnats de France de natation. Tous les grands noms de la natation française seront là, pour ces championnats qui vont donner les billets pour les grandes compétitions de l'été : les Mondiaux fin juin à Budapest et les championnats d'Europe en août à Rome. Invité de France Bleu Limousin ce mardi matin, le Président de la Ligue de Natation de Nouvelle Aquitaine Marc Deberghes a confirmé qu'il y avait "sur cette compétition pas moins de 6 qualifications internationales, pour les juniors, les séniors, les universitaires" notamment. Ce sera même un peu déjà le début de la campagne pour Paris 2024, comme l'a laissé un peu sous entendre le directeur technique national il y a quelques semaines déjà. "Tout à fait", a confirmé Marc Deberghes. "On démarre souvent les campagnes olympiques juste derrière la précédente. En plus, cette année, nous n'avons que trois ans entre deux villes, entre Tokyo et Paris. Donc trois ans, c'est très court. Alors pour le grand public, ça peut paraître long. Trois ans pour se préparer, c'est relativement court, donc il faut se mettre dedans assez vite".

Limoges, "un des plus beaux bassins de France"

Interrogé sur l'adhésion que suscite le bassin de l'Aquapolis de la part des nageurs français, le Président de la Ligue de Natation de Nouvelle Aquitaine a estimé que Limoges "est un des plus beaux bassins de France. Ça fait partie du top 5 français même. Je dirais même presque du Top 3. C'est un bassin qui a la particularité d'avoir un volume important à l'intérieur. Donc, on n'est pas oppressé par les murs, il y a beaucoup d'espace. On a fait en sorte, cette fois-ci de mettre un maximum d'espace pour les nageurs parce que quand vous avez 600 nageurs, ça fait 700 ou 800 personnes au bord du bassin, il faut qu'il y ait de l'espace" a-t-il indiqué.

Questionné enfin sur l'avenir du Pôle Espoirs Natation de Limoges (le Centre d’Accès à la Formation) qui est menacé de disparaitre dans les prochains mois après 40 ans d'existence, Marc Deberghes a rappelé que "ce pôle de Limoges était supporté par la ligue" depuis 2017, ce qui était un cas de figure unique. "J'ai alerté tout le monde, disant attention : il faut que ce soit un club qui soit support. Des clubs sur la Nouvelle-Aquitaine pouvaient se positionner. Certains clubs ont fait des dossiers. Il s'avère qu'il y a un club qui s'est positionné sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui est Poitiers, et un deuxième club s'est positionné sur Limoges, mais n'a pas pu aller au bout parce que cela a un coût financier. C'est un montage financier et ils n'ont pas réussi pour l'instant à monter ce dossier là" a-t-il exposé.

A propos du Pôle Espoirs de Limoges amené à fermer : "ça me peine énormément"

"Je ne perd pas espoir parce que pour moi, ça me peine énormément. En étant un ancien nageur des équipes de France j'avais comme entraîneur Eric Variengien (longtemps directeur emblématique du Pôle Espoirs de Limoges, NDLR) dans les années 80 90, avec Eric, on est très peiné parce qu'effectivement, vec ce bassin, avec l'infrastructure qui est en place, les organisations qui sont déjà mises en place, notamment les relations qui ont été mises en place depuis très longtemps avec les collèges, lycées et la collectivité, je trouverais dommage que ce Pôle, ce Centre d'Accès à la Formation, se ferme là" a expliqué Marc Deberghes. "Mais j'ai bon espoir que d'ici un an ou deux ou trois ans, ça revienne à Limoges parce qu'on a ce qu'il faut sur place" a-t-conclu.