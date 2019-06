Prêts pour le Choc des Licornes à Amiens ?

C'est une course à pieds un peu folle qui fête ses trois ans. Le Choc des Licornes se tient ce dimanche sur l'hippodrome d'Amiens. Au programme un parcours de cinq kilomètres jalonné d'une trentaine d'obstacles à franchir.

Amiens, France

De drôles d'animaux se donnent rendez-vous sur la piste de l'hippodrome d'Amiens ce dimanche ! C'est le troisième Choc des Licornes, une course de 5 kilomètres avec 34 obstacles à franchir avant la ligne d'arrivée. Comme l'an dernier près de 800 personnes vont y participer par groupes de 100 et un départ toute les heures.

Parcours semé d'embûches !

Encore une fois, les organisateurs ont concocté un parcours semé d'embûches. "Il y a le mur militaire de trois mètres, des sacs de sable à porter, des pneus à franchir etc", détaille Carole Savreux. Les participants auront aussi droit à quelques surprises et à une "zone détente" en fin de course.

Centre de loisirs pour adultes

"L'objectif c'est de s'amuser", résume Carole Savreux pour expliquer l'état d'esprit de ce rendez-vous. "C'est un peu un grand centre de loisirs pour adultes". Les inscriptions sont possibles sur place avant le départ. La première vague de participants s'élancera à 9 heures, la dernière à 16 heures. L'inscription coûte 35 euros.