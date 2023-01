Prix d'Amérique : L'entraîneur ornais Thierry Duvaldestin peut viser une première historique.

Thierry Duvaldestin aura deux partants ce dimanche au Prix d'Amérique et pas n'importe lesquels : Flamme du Goutier qui vient de remporter le prix du Cornulier et Idaho du Tillard annoncé comme le favori de la célèbre course de trot attelé. Si ce dernier tient son rang, Thierry Duvaldestin réalisera une première historique à savoir remporter les deux Prix avec deux chevaux différents.

"Cela pourrait bien être le jour de l'entraîneur Thierry Duvaldestin, estime le chroniqueur hippique de France Bleu Hervé Fortin. Il pourrait bien gagner le prix de Cornulier, le championnat du monde de trot monté et le prix d'Amérique. Ce serait unique dans l'Histoire du trot. Idaho est très fort et a quelque chose de plus que les autres. Il est maniable, il sait se placer, il peut suivre tous les rythmes et en plus à la fin il a un changement de vitesse que les autres n'ont pas."

Les deux chevaux seront drivés par ses fils Clément ( Idaho du Tillard) et Théo (Flamme du Goutier) mais l'entraîneur se garde bien de tout excès de confiance.

"C'est plus difficile d'être favori, explique Thierry Duvaldestin. C'est mieux d'y aller en se cachant, t'es pénard. Il y a des faits et des circonstances de courses. Cela ne va jamais comme on veut une course. On n'est pas en position de force, il ne faut pas s'enflammer et respecter tout le monde."