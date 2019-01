Prix d'Amérique : le double vainqueur Bold Eagle se prépare dans l'Orne

Les meilleurs chevaux s'élanceront dimanche après-midi pour la plus prestigieuse des courses de trot, le prix d'Amérique à Vincennes. Parmi les partants, le double vainqueur Bold Eagle drivé par le normand Franck Nivard. Le crack s'entraîne dans l'Orne entre l'Aigle et Sées, au Ménil-Bérard.

Le Ménil-Bérard, France

Dans son champ encore gelé, Bold Eagle trottine et grignote de l'herbe. Certains viennent de loin pour voir la superstar. L'étalon est scruté par une équipe de télévision russe venue spécialement pour le prix d'Amérique. Eugen Gvozdev est journaliste pour une chaîne spécialisé en hippisme. "En Russie, il existe des sites consacrés aux courses en France et beaucoup de monde regardent les compétitions. Certains font des paris et gagnent de l'argent, donc Bold Eagle est très connu chez nous et il est très aimé par les passionnés d'hippisme."

Des journalistes russes sont venus dans l'Orne pour réaliser un reportage sur Bold Eagle © Radio France - Marcellin Robine

Depuis quelques jours, les tournages s'enchaînent au centre d'entraînement de Bold Eagle. Le cheval n'est pas stressé par les caméras et les micros, il est habitué. Hugues Monthulé s'occupe de Bold Eagle quotidiennement depuis 3 ans et demi. Il réalise des soins pour le champion, lui fait faire des promenades et l'accompagne lors des courses. L'étalon a le droit à un traitement particulier. "Quand il est dehors, il a une grosse couette pour éviter qu'il ait froid et je lui ai mis de l'argile sur les pattes après son entraînement pour lui refroidir les jambes. Je suis aux petits soins avec lui, il est privilégié par rapport aux autres chevaux."

Bold Eagle s'occupe calmement avant le Prix d'Amérique © Radio France - Marcellin Robine

L'entraîneur du cheval Sébastien Guarato l'assure, "Bold Eagle est prêt pour le prix d'Amérique." Le crack ornais s'élancera dimanche à 16h05 à Vincennes avec 4 autres chevaux de son écurie du Ménil-Bérard. S'il revient en Normandie avec un nouveau titre, il deviendra le 5e cheval à avoir gagner trois prix d'Amérique.