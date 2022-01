C'est un cheval de l'Orne qui a raflé la première place du prix de Cornulier dimanche 23 janvier ! En deuxième place de cette course hippique qui s'est déroulée à Paris, on retrouve un cheval originaire de la Manche.

Prix de Cornulier : la jument ornaise Flamme du Goutier arrive première de la course hippique

L'Ouest de la France est bien représenté cette année sur le podium du prix de Cornulier ! La première place de cette course hippique a été remportée dimanche 23 janvier par une jument ornaise, Flamme du Goutier, entraînée par Thierry Duvaldestin. La jument a été entraînée dans l'Orne et était montée par Antoine Wiels. Flamme du Goutier était arrivée deuxième du prix de Cornulier l'année dernière.

En deuxième place de la course, on retrouve la manchoise Granvillaise Bleue, entraînée par Pierre Levesque et montée par sa fille, Camille Levesque. Enfin, la troisième place a été gagnée par un autre cheval de l'Ouest de la France, Etoile de Bruyère, originaire de Mayenne.

Le prix d'Amérique dans une semaine

Comme un avant-goût du prix d'Amérique, qui aura lieu dimanche 30 janvier, 15 trotteurs ont bataillé ce dimanche à l'hippodrome de Vincennes pour décrocher le titre de champion du monde en trot monté. L'épreuve de 2700 mètres imposait vitesse et endurance pour les chevaux.