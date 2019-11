Prix espoir des Talents des Sports de la Somme : à la rencontre de l'épéiste Amiénois Paul Fortin

Amiens, France

"A onze ans, je regardais mon frère tirer et puis on m'a proposé un jour de me donner une épée", se souvient Paul Fortin lorsqu'il parle de ses débuts à l'escrime. Cette épée il l'a tient toujours en main et fermement ! A dix-sept ans, le jeune Amiénois a progressé dans sa discipline au point d'être aujourd'hui l'épéiste numéro un chez les cadets.

Convoqué chez les Bleus

En six ans de pratique et avec des entraînements devenus quotidiens, Paul Fortin a gravi les échelons jusqu'à la sélection nationale. Il a terminé dixième des derniers championnats d'Europe à Foggia en Italie et a participé aux mondiaux de Torun en Pologne ou il s'est classé au soixante-cinquième rang.

Paul Fortin épéiste au Cercle d'Escrime d'Amiens Copier

Alors qu'il vient de changer de catégorie et de passer chez les juniors, Paul garde cette ambition de continuer à porter le casque tricolore. "C'est une grande fierté", dit-il en souriant. Lorsqu'il se remémore sa première convocation chez les Bleus, son sourire s'agrandit encore plus. "On se dit là je vais représenter la France, me donner à fonds pour la France. Pour moi c'était un honneur de représenter mon club maintenant c'est la France".

Priorité aux études

Pour satisfaire toutes ses ambitions et rester chez les Bleus, Paul Fortin connaît la recette. "Il faut beaucoup d'entraînement. Moi je vais tous les mercredi au Centre régional d'éducation physique (CREPS) de Reims et j'ai aussi un préparateur mental". Mais Paul connaît aussi ses priorités et il est tourné vers ses études.

"L'escrime je n'en ferai pas ma vie. Mon objectif dans un futur lointain c'est de pouvoir faire de l'escrime tout en faisant des bonnes études", précise Paul qui est actuellement en classe de terminale à Amiens et qui envisage de se lancer dans des études d'ingénieur. S'il doit laisser de côté l'escrime Paul n'hésitera donc pas tout en rêvant aussi des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.