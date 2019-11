Prix espoir des Talents des Sports de la Somme : à la rencontre de la joueuse de tennis Amiénoise Jade Psonka

La petite balle jaune rythme sa vie. A quatorze ans Jade Psonka est l'un des grands espoirs du Tennis Club d'Amiens Métropole et de la Ligue de Tennis des Hauts-de-France. Elle a découvert sa discipline il y a sept ans, devant la télé en "regardant Roland-Garros".

Et elle n'a pas décroché depuis. Au contraire. Le tennis occupe donc une grosse partie des journées de Jade Psonka. "Je m'entraîne tous les jours de 10 heures à midi puis de 14 à 16 heures et ensuite une séance physique jusqu'à 17 heures 30", détaille la sportive qui se penche ensuite sur ses cours de troisième par correspondance avec le CNED.

Un choix qu'elle a fait "en famille" l'an dernier et qui lui convient. Cette année, elle a gagné deux tournois tennis Europe de moins de quatorze ans, cet été elle a été sélectionnée en équipe de France et a décroché une invitation pour les qualifications juniors de Roland-Garros. Un grand moment pour elle même si elle a perdu au premier tour. "C'était une super expérience, je n'avais pas encore tellement le niveau mais c'était super cool", se rappelle Jade Psonka.

"Bien sûr devenir joueuse professionnelle est dans un coin de ma tête", poursuit Jade qui donne tout pour y parvenir. Pour son entraîneur, Eric Quillet il est pour l'instant "impossible de savoir si elle peut aller loin. Elle est encore trop jeune.

On peut avoir une tendance à partir de seize ans mais là c'est encore trop tôt, il y a encore beaucoup de choses à travailler, on ne sait pas comment elle va évoluer physiquement, dans son tennis. On essaye de ne laisser absolument rien au hasard. Que ce soit le tennis, le physique, le mental, la nutrition. On fait absolument attention à tout comme cela il n'y aura, quoiqu'il arrive pas de regret.