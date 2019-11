Prix espoir des Talents des Sports de la Somme : à la rencontre du tireur Albertin Antoine Lenglet

Albert, France

Il n'a que seize ans mais la tête bien sur les épaules et remplie de grandes ambitions. Antoine Lenglet, tireur sportif du club d'Albert a commencé à pratiquer son sport il y a cinq ans. "C'était un peu par hasard en discutant avec un des mes amis", raconte t-il. "Je me suis rendu compte que c'était vraiment un sport adapté pour moi et cela a pris beaucoup de place dans ma vie".

Ce n'est pas un sport dangereux

Après avoir convaincu ses parents, un peu réticents au départ que le tir sportif n'est "pas du tout dangereux", Antoine Lenglet a progressé assez rapidement. Après les championnats départementaux puis régionaux il a participé à ses premiers championnats de France il y a cinq ans ou il a terminé au vingt-cinquième rang.

Antoine Lenglet, tireur sportif d'Albert Copier

Antoine Lenglet a intégré depuis le pôle espoir en catégorie cadets. Il s'entraîne au moins trois fois par semaines sur des sessions de tir de deux heures et demi sans compter la préparation mentale. Le tireur Albertin est suivi par son coach, Daniel Bled et participe régulièrement des stages avec des entraîneurs nationaux.

Objectif Paris 2024

Et les résultats suivent. Antoine Lenglet est champion de France de tir de précision à 50 mètres et participe à des compétitions internationales. De quoi nourrir ses ambitions pour la suite de sa carrière sportive. "Mes objectifs à court et moyen terme c'est d’accéder au pôle junior et à long terme d'accéder à l'équipe de France et pourquoi pas les Jeux Olympiques en 2024", se projette Antoine Lenglet.

Je suis prêt à faire des sacrifices

Avant, peut-être des JO à Paris dans cinq ans, Antoine Lenglet sait que le chemin sera très long. Les places sont chères il n'y en a par exemple que trois ou quatre pour la vingtaine de tireurs qui veulent passer de cadets à juniors et c'est encore plus serré pour la suite mais Antoine y croit. Lui qui doit aussi composer avec son emploi du temps de lycéen est en tous cas prêt à faire tous les sacrifices pour y parvenir.

"C'est vrai que l'on a pas une vie classique. Quand on rentre le soir hop on fait nos devoirs, on file à l'entraînement après on passe à la préparation physique et mentale. Par rapport à mes amis, je sors moins, le soir j'ai moins de temps libre. Dans mon emploi du temps j'ai quasiment jamais de temps où je n'ai rien mais avec de la bonne volonté et surtout avec la motivation qu'il y a derrière, on peut y arriver !"