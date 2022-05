Pro B : le Sluc Nancy Basket passe en tête du championnat à deux journées de la fin

Cinq ans après sa relégation en Pro B, le Sluc Nancy va-t-il retrouver l'élite du basket français ? On est en droit de l'espérer après la soirée rêvée de mardi. Les Cougars passent en tête du championnat après leur victoire contre Rouen, à Gentilly, 98-93. Un succès conjugué à la défaite du leader Saint-Chamond face à Evreux.

Deux matchs décisifs

Le Sluc enchaîne ainsi onze victoires consécutives, et se trouve à 80 minutes d'une montée en Betclic Elite. "Tout le monde est conscient que le job n'est pas fini", prévient Benjamin Avon. Les Lorrains affrontent Blois samedi 6 mai. "C'est presque pas plus mal qu'on rejoue samedi et pas la semaine prochaine. Comme ça, au moins, il n'y a pas de temps. On se remet cash au boulot demain."