Pro B : Pour la dernière d'Alain Thinet, le SCBVG s'incline à Evreux (71-79)

Sa carrière d'entraineur avait démarré dans cette salle Jean-Fourré d'Evreux, en 1988, et c'est ici qu'elle a donc pris fin, trente-cinq ans plus tard. Un dernier match et de dernières émotions fortes pour Alain Thinet, l'entraineur historique de Saint-Chamond.

Pour l'ultime match de Pro B de la saison, le SCBVG s'incline face à l'ALM Evreux (71-79). L'essentiel était ailleurs. Sans doute dans le regard embué d'Alain Thinet lors de la présentation des équipes. Acclamé pendant de longues secondes par toute la salle ébroïcienne, le futur retraité n'a pu cacher son émotion aux côtés de celui qui prendra sa place sur le banc couramiaud, son adjoint Maxime Nelaton.

Affaibli par les absences de Mathieu Boyer et d'Ilari Seppala, avec un Mathieu Guichard diminué, le SCBVG est rapidement distancé (16-26 après 10', 31-45 à la pause). Malgré un rapproché dans le dernier quart (61-63, 35'), les Couramiauds finissent logiquement par s'incliner (71-79).

Encore très ému à l'issue de la rencontre, Alain Thinet avoue avoir passé une "dure journée", "avec des mots difficiles à trouver pour ses joueurs". Même si l'envie d'entrainer est toujours présente en lui, le technicien concède que l'heure est venue de passer la main. Un verre à la main, il quitte sa dernière conférence de presse d'après-match en remerciant l'assistance et toutes les personnes qui l'auront accompagné durant sa carrière. L'heure est venue pour un dernier retour en car sur Saint-Chamond. Une nuit entière avec ses joueurs, de la boisson et une arrivée prévue à l'aube dans le Pilat. Un dernier voyage avant un nouveau départ pour Alain Thinet.