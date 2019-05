Programme sport du week-end des 03, 04 et 05 mai en Haute-Vienne et en Corrèze

Par France Bleu Limousin, France Bleu Limousin

Ce 1er week-end de mai est important pour plusieurs clubs du Limousin. Le Limoges CSP et le LH87 dans leur course aux playoffs. Pour le LABC et le ROC-ASSJ dans leur quête de montée. Le CAB va chercher à verrouiller sa 1ère place de ProD2. Début des phases finales de Fédérale 2 pour Saint Junien.