Programme sport du week-end des 06 et 07 avril en Haute-Vienne et en Corrèze

Par France Bleu Limousin, France Bleu Limousin

Gros week-end rugby en Limousin avec le derby du Massif Central entre le CA Brive et Aurillac, mais aussi la Fédérale 2 et les Finales de Terroir à Malemort. En basket féminin, gros matches en perspective pour Feytiat et le Limoges ABC. Même chose en handball pour les Panthères de feu du ROC ASSJ.