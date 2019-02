Programme sport du week-end des 09 et 10 février en Haute-Vienne et en Corrèze

Le week-end sport en Limousin débute vendredi soir avec les matches du CAB et du LH87. Il se poursuivra par plusieurs chocs samedi. Notamment celui entre le Limoges CSP et Strasbourg en JeepELITE.

Limoges, France

Gros programme ce week-end encore pour les clubs du Limousin. Vendredi soir, le CA Brive et le LH87 ont un bon coup à jouer. Le lendemain, choc à Beaublanc entre Limoges et Strasbourg en JeepELITE. En NF1, c'est le derby entre Feytiat et Brive. En handball féminin, choc au sommet de la N1F pour le ROC ASSJ face à Angoulême. Dimanche, nouvelle belle affiche entre l'USA Limoges et Issoire, les deux premiers de la poule 8 en fédérale 2 de rugby. Sans oublier le judo avec un grand slam de Paris très important cette année pour Fanny-Estelle Posvite. Demandez le programme du sport Limousin !

Rugby

Pro D 2 : 20e journée

Brive (4) / Massy (16) : vendredi à 20h et en intégralité sur France Bleu Limousin

Fédérale 2 : 16e journée

Malemort (11) / Nègrepelisse (12) : dimanche à 15h

Tulle (10) / Saint Yrieix (9) : dimanche à 15h

Bourges (11) / Saint Junien (4) : dimanche à 15h

Issoire (1) / Limoges (2) : dimanche à 15h

Clermont Cournon (4) / Isle sur Vienne (7) : dimanche à 15h

Handball :

Proligue : 15e journée

Sélestat (11) / Limoges Handball 87 (6) : vendredi à 20h30

N1F :

Rochechouart-Saint Junien Handball 87 (1) / Angoulême Charente Handball (3) : samedi soir

Basket

JeepELITE : 20e journée

Limoges CSP (6) / Strasbourg (5) : samedi à 18h30 et en intégralité sur France Bleu Limousin

NF1 : 15e journée

Feytiat Basket 87 (5) / CA Brive Corrèze Basket (12) : samedi à 20h00

NF2 : 15e journée

Basket Landes espoir (3) / Limoges ABC (1) : samedi à 17h15

Judo

Grand Slam de Paris

Fanny-Estelle Posvite, pensionnaire de l'Alliance Judo Limoges, participe ce dimanche au tournoi de Paris en moins de 70 kilos. Une édition importante pour elle à moins de deux ans des jeux Olympiques de Tokyo. Premiers combats à 9h30.