Programme sport du week-end des 16 et 17 mars en Haute-Vienne et en Corrèze

Par France Bleu Limousin, France Bleu Limousin

Le sport ce week-end en Limousin débute ce vendredi avec les matches à domicile du CA Brive et du Limoges Handball 87. En basket féminin, Feytiat n'est plus qu'à deux victoires d'une finale de Coupe de France à Bercy. Les amoureux du vélo seront aussi servis avec la course le Poinçonnet-Panazol.