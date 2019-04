Programme sport du week-end des 26, 27 et 28 avril en Haute-Vienne et en Corrèze

Limoges, France

Le week-end sport est marqué par le choc de dimanche au Palais des Sports de Beaublanc entre Limoges et Lyon-Villeurbanne. Et par le 1er match de la phase finale de NF1 pour le Limoges ABC. Sans oublier le handball et les rencontre du LH87 et de Rochechouart-Saint Junien.

Handball

Proligue : 25e journée

Caen (14) / Limoges Handball 87 (6) : vendredi à 20h30

Nationale 1 Féminine : 18e journée

Aviron Bayonnais Handball (11) / Rochechouart Saint Junien Handball (2) : dimanche à 16h

Basket

JeepELITE : 30e journée

Limoges CSP (7) / ASVEL (1) : dimanche à 18h30, en intégralité sur France Bleu Limousin

Nationale Féminine 2 : 1er match de la poule d'accession