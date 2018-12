Programme sportif du week-end des 1er et 2 décembre en Haute-Vienne et en Corrèze

Le week-end sportif des clubs de la Haute-Vienne et de la Corrèze sera marqué par la dernière journée de la phase aller en Fédérale 2 de rugby ce dimanche. La veille, les basketteuses limousines sont attendues sur les parquets.

Limoges, France

Ce week-end sportif a débuté mercredi soir par la victoire du Limoges Hand 87 sur Caen 30 à 22. et jeudi soir en rugby le CA Brive a été battu à Mont-de-Marsan 19 à 14 mais les corréziens sont revenus avec le bonus défensif. Les basketteuses de Feytiat, Brive et Limoges seront sur le parquet ce samedi, les footballeurs limougeauds et les rugbymen limousins sont attendus sur les terrains ce dimanche.

Basket

La Jeep Elite fait relâche ce week-end mais le palais des sports de Beaublanc va quand même vibrer. Ce lundi, il accueille le match éliminatoire à la coupe du Monde 2019 de l'équipe de France contre la Bulgarie, en hommage à Frédéric Forte disparu il y a près d'un an.

Nationale Féminine 1 : 9e journée

Avec cinq victoires et trois défaites, Feytiat défie une équipe qui présente le même bilan. Match ce samedi à 20h à La Tronche-Meylan, dans la banlieue de Grenoble.

Scotchées en dernière position avec aucune victoire, les filles du CA Brive accueillent Annemasse (deux succès) ce samedi à 20h pour un match déterminant en vue d'un éventuel maintien.

Nationale féminine 2 : 9e journée

Leader de sa poule, le Limoges ABC (sept victoires) se déplace à La Roche sur Yon (deux victoires), en Vendée, ce samedi à 17h15.

Rugby

Pro D2 : 13e journée

Le CA Brive s'est incliné 19-14 à Montauban ce jeudi soir, mais les Corréziens sont repartis avec le point de bonus défensif des Landes grâce à un essai en toute fin de match. Ils ont cependant perdu leur fauteuil de leader, avant un nouveau déplacement à AIx en Provence jeudi prochain.

Handball

Proligue : 11e journée

Mercredi soir, le Limoges Hand 87 s'est imposé 30-22 contre Caen, dernier du classement. Avec 13 points, le LH 87 est 6e ex aequo de Proligue avec Dijon.

Football

Nationale 3 : 11e journée

Le Limoges FC (8e), abonné aux matchs nuls (5 en 10 matchs), tentera de signer sa quatrième victoire de la saison ce dimanche pour se donner un peu d'air au classement. Le LFC joue à Pau, avant dernier avec un seul succès, à 14h30.

Hockey sur glace

Division 2 : 10e journée