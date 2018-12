Programme sportif du week-end des 8 et 9 décembre en Haute-Vienne et en Corrèze

Le week-end est marqué par la reprise pour le Limoges CSP en déplacement au Mans et par plusieurs matches de haut de tableau pour les filles de Feytiat et Limoges. Sans oublier la fédérale 2 de rugby et un derby haut-viennois au programme du sport Limousin.

Limoges, France

Si plusieurs équipes font relâche ce week-end, à l'instar du LFC, des Taureaux et des Panthères de feu, d'autres équipes sont sur le pont. C'est le cas du Limoges CSP en déplacement au Mans ce samedi. Gros matches aussi chez les filles avec des chocs en NF1 et NF2 pour Feytiat et le LABC. Sans oublier la fédérale 2 de rugby et le traditionnel derby du Limousin.

Basket

JeepELITE : 12e journée

Le Mans (6e) - Limoges CSP (15e) : samedi à 20h et en intégralité sur France Bleu Limousin

Nationale Féminine 1 : 10e journée

Feytiat Basket (5e) - Pays Voironnais (1er) : samedi à 20h

US Orthez (11e) - CA Brive (12e) : samedi à 19h

Nationale féminine 2 : 10e journée

Limoges ABC (1er) - AS Saint Delphin (2e) : samedi à 20h

Rugby

Pro D2 : 14e journée

Provence Rugby - CA Brive Corrèze : jeudi à 20h45 en intégralité sur France Bleu Limousin

Fédérale 2 : 11e journée

USA Limoges (3e) - Saint Yrieix (6e) : samedi à 19h45

Millau (8e) - Malemort (11e) : dimanche à 15h

JA Isle (10e) - Châteauroux (12e) : dimanche à 15h

Bourges (11e) - Sporting Club Tulliste (8e) : dimanche à 15h

Saint Junien (6e)- Périgueux (1er) : dimanche à 15h30

Handball

Proligue : 12e journée