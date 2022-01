Projet de bassin nordique au Mans : le comité de natation furieux

C'est un vieux projet qui fait plouf. Alors que les membres comité de natation de la Sarthe attendent depuis vingt ans la construction d'un bassin olympique sur Le Mans, leurs espoirs ont à nouveau été douchés. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, annonce pourtant la création d'un bassin aux dimensions olympiques, c'est à dire de 50 mètres, mais il ne sera pas couvert. Et c'est ce qui pose problème car étant en extérieur cette nouvelle piscine ne pourra pas accueillir de compétitions nationales.

Un bassin aux dimensions olympiques

Mais Stéphane Le Foll n'en démord pas. Avec ce projet, Le Mans sera dotée d'une piscine olympique dit-il : "Le besoin qu'a la métropole c'est un bassin de 50 mètres qui est un bassin de taille olympique. On a que des bassins de 25 mètres aujourd'hui. Donc il y aura un bassin de 50 mètres". Mais ce sera un bassin nordique, autrement dit une piscine extérieure moins couteuse à la construction et en dépenses de fonctionnement qu' une piscine couverte "parce qu'il faut chauffer tout le bâtiment alors que là avec le bassin nordique, on ne chauffe que l'eau. Par contre ce que j'ai rajouté c'est qu'il y aura dix lignes d'eau pour être à la fois sur du sportif, du loisir et de l'apprentissage".

L'impossibilité d'accueillir des compétitions nationales

Denis Vaupré, le président du comité de natation de la Sarthe est furieux car ce bassin ne sera pas reconnu par la fédération pour les compétitions. "Un bassin nordique n'est pas un bassin olympique. C'est un bassin pour le public mais il n'est pas adapté pour nos nageurs. On pourra évidemment s'entrainer, accueillir au printemps quelques compétitions départementales voire régionales mais on ne pourra en aucun cas accueillir de grandes compétitions".

Et il fustige la méthode du maire, la réunion qu'on lui avait promise n'ayant jamais eu lieu. "Cela me désole. J'attends toujours cette réunion pour discuter du projet mais il décide tout seul. C'est du grand n'importe quoi". Stéphane Le Foll rappelle de son côté que Dijon et Angers ont opté aussi pour un bassin nordique de 50 mètres "mais ce qu''il oublie de dire c'est qu'ils ont en plus un vrai bassin olympique couvert. C'est dommage, on passe à côté d'un beau projet pour Le Mans". Projet qui bénéficierait à 1 200 nageurs sarthois selon le comité départemental de natation.