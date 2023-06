Qualifications des 24 Heures du Mans : les Ferrari aux avant-postes

Une séance qualificative animée ce mercredi soir sur le circuit de la Sarthe. Plusieurs drapeaux rouges ont interrompu les 60 minutes accordées à chaque équipage pour obtenir les places en Hyperbole, accordées aux huit premiers de chaque catégorie. Ferrari a dominé en Hypercar et en GT, Jota s’est imposé en LMP2.

ⓘ Publicité

Hypercar : doublé Ferrari, Peugeot au tapis

Depuis le début de la saison, Toyota et Ferrari se livrent de beaux duels en qualifications. Ce mercredi soir la Scuderia a dominé l'exercice avec le meilleur chrono pour la #50 pilotée par Antonio Fuoco, celui qui avait placé la Ferrari en pole position à Sebring en ouverture de la saison. Avec un chrono de 3’25”213, l’Italien a devancé l’autre 499P du cheval cabré. Les Toyota suivent aux troisièmes et quatrièmes rangs, à moins d’une demi-seconde. Porsche place deux voitures dans le coutisé top 8 : cinquième place pour la #5 de Frédéric Makowiecki et sixième pour la #75 aux mains de Felipe Nasr. Enfin Cadillac parvient aussi à qualifier deux équipages grâce aux septièmes et huitièmes chronos réussis par Sébastien Bourdais sur la #3 et Earl Bamber sur la #2.

Solide résultat de Sébastien Bourdais, le plus rapide des pilotes Cadillac - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Harry Parvin

Parmi les éliminés : la Porsche #5 de Kevin Estre et les Peugeot reléguées aux dixièmes et onzièmes rangs, à un peu plus d’une seconde de la Cadillac dernière qualifiée. La marque au Lion semblait pourtant dans le coup lors de la journée test puis cet après-midi aux essais libres. "Nous sommes à notre place" reconnaît Loïc Duval, pilote de la #94. Sans surprise les Glickenhaus et la Vanwall terminent en queue de peloton. En vitesse pure, ces voitures ne rivalisent pas avec les prototypes usines.

LMP2 : Jota devant, deux petites écuries françaises s’invitent à la fete

Gagnante des 24 Heures LMP2 l’an dernier, l’écurie Jota s’est adjugé le meilleur chrono de la catégorie. Avec un mince écart de 0,002” d’avance sur la #41 du Team belge WRT, lauréat en 2021. La bataille est -déjà- dantesque entre les deux derniers vainqueurs LMP2. Prema ne place qu’une voiture dans le top 8, la #63 pilotée par Mirko Bortolotti (équipage de Doriane Pin) alors que l’écurie United Autosports est totalement éliminée. Une douche froide pour la formation anglaise qui avait décroché deux des trois pôles positions depuis le début de la saison.

Cette séance a été marquée par les exploits de deux petites écuries françaises qui ne disputent pas le championnat du monde : Idec Sport qualifiée en quatrième position et Cool Racing sixième. Toujours côté français, élimination des Alpine avec l’une des voitures renvoyée au 21e rang et l’autre plombée par un accident dès le début de la séance.

GTE Am : doublé Ferrari (encore)

Les sourires étaient larges dans tous les stands Ferrari ce mercredi, puisqu’une voiture rouge s’impose aussi en GT. La #83 pilotés par Alessio Rovera (coéquipier de Lilou Wadoux). La firme de Maranello qualifie aussi la #54 en deuxième position, la #57 cinquième et la #21 septembre ! Deux Aston Martin, une Corvette et une Porsche complète le top 8

L’hyperpole sera disputée ce jeudi à partir de 20 heures. Avec des Ferrari très conquérantes !