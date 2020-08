Qualifications GP de Belgique : Ocon très haut ; Gasly patine

Les Renaults très affûtées aux qualifications du Grand Prix de Belgique : Ricciardo 4e et Ocon 6e.

Esteban Ocon était arrivé au Grand Prix de Belgique avec de réels espoirs, au volant d’une Renault taillée les circuits typés vitesse et de surcroît équipée d’un moteur neuf. Très à l’aise depuis le début des essais libres, il a confirmé ce samedi en qualifications avec le sixième chrono, deux places derrière son coéquipier Daniel Ricciardo. “C’est bien, une belle qualification sur ce circuit qui nous convient, après les galères à Barcelone. On a apporté de nouvelles pièces et ça amène aussi de la confiance. Pour l’instant le week-end se passe bien” a expliqué le pilote ébroïcien au micro de Canal +.

Le secteur 1, comprenant le célèbre enchaînement eau rouge - Raidillon, convient parfaitement à Renault - James Moy / DPPI

Renault s’est positionné comme la troisième force du plateau à Spa-Francorchamps. Derrière les Mercedes et les Red Bull, mais devant les McLaren, Racing Point et Ferrari (totalement à la dérive). Un Losange vitaminé qui a donc permis à Ocon d’obtenir son meilleur classement en qualifications dans des conditions “normales”. Sa cinquième position sur la grille du Grand Prix de Styrie s’était en effet jouée sur une piste humide, l’une des spécialitées du Normand. Il pourrait d’ailleurs être gâté pour ce Grand Prix de Belgique : les prévisions météo annoncent un risque de pluie ce dimanche pour la course.

Moins de réussite pour Pierre Gasly classé 12e des qualifications. Le Rouennais, pourtant à l’aise en Q1 (4e chrono), est même devancé d’un souffle (0,03”) par son coéquipier Kvyat. Première victoire du Russe cette saison contre son coéquipier AlphaTauri. Gasly confesse une légère erreur qui lui a coûtée le top 10 : “Le tour était bon jusqu’à la dernière chicane, où je patine en sortie et ça me coûte un dixième (de seconde)”. Cette position en sixième ligne lui permettra toutefois de choisir sa spécification de gommes pour le Grand Prix, ce qui peut constituer un avantage pour remonter dans le top 10. S’il ne pleut pas, auquel cas les cartes seraient totalement redistribuées….

Classement des qualifications du Grand Prix de Belgique

Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné ce dimanche à 15h10 avec (sans surprise) une première ligne 100% Mercedes : Lewis Hamilton a survolé la qualification en devançant son coéquipier Valtteri Bottas de plus d'une demi-seconde !