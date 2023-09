"Quand je ne surfe pas, j'en rêve", témoigne Louka, l'un des jeunes espoirs bretons à la Torche

170 jeunes de moins de 20 ans, venus de toute l'Europe s'affrontent à la Torche (29) jusqu'à dimanche 17 septembre, dans le Junior Pro, une compétition européenne de surf. Un moment idéal si vous voulez parfaire votre culture surf, en apprenant le lexique des mouvements expliqués dans un tract distribué à l'entrée. On y apprend que le "take off" est l'entrée en vague, ou que le "roller" consiste à effectuer un virage au sommet de la vague. Simple et fluide. Vous pourrez aussi rencontrer des jeunes passionnés.

"La glisse, c'est une sensation joyeuse"

Parmi les espoirs bretons, Louka Tirilly, 16 ans, fils de Didier, qui tient l'École de Surf de Bretagne à la Torche. Louka est au pôle espoir Bretagne au lycée Laënnec de Pont L'abbé (29) : " Mes premiers souvenirs de surf datent de mes cinq/six ans, mais j'ai des photos où j'ai deux ans. On voit mon père me poser sur une planche. Alors oui, je vis pour le surf. La glisse, c'est une sensation très spéciale, joyeuse. J'y pense tout le temps, même en cours. Heureusement qu'avec le pôle, on est souvent à l'eau."

"Surfer dans un tube, c'est un autre monde"

Tom Bahuon, 16 ans, est né à Plœmeur dans le pays de Lorient. Il a partagé sa jeune vie entre la Bretagne, la Martinique et le Maroc où il a déjà surfé dans un tube : "J'ai eu la chance d'habiter en face d'une vague incroyable. Ce qu'on appelle un tube. Quelle sensation ? C'est un autre monde !". Et ici en Bretagne et particulièrement à la Torche ? " Il faut chercher. Avec le froid, c'est plus difficile. Ces jours-ci, les vagues sont assez petites, donc il faut être technique. Il faut se battre avec les vagues qu'on a."