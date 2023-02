VIDÉO - Quand le perchiste américain Sam Kendricks assure le show à l'école du centre de Mondeville

Sam Kendricks est arrivé dans un grand sourire en saluant - en français - la classe de CM1-CM2, accompagné de la mascotte du Meeting de Mondeville. L'athlète américain s'est prêté pendant plus d'une demi-heure au jeu des questions-réponses avec une grande joie.

ⓘ Publicité

A la question d'une élève sur ce que cela fait d'être connu, Sam Kendricks répond : "être célèbre c'est avoir toujours le sourire. Il est de votre responsabilité d'apporter le bonheur où vous allez. Vous voulez toujours être perçu comme un gars sympa."

Vingt-et-une questions avaient été préparées en anglais mais l'échange s'est poursuivi au-delà y compris dans la cour d'école. Grâce aux élèves on apprend pêlemêle que le double champion du monde de saut à la perche a 30 ans, qu'il est fils de professeur, qu'il a fait du foot avant de faire de l'athlétisme, qu'il a un enfant et 25 poules - grâce à un élève qui a confondu children et chiken dans sa question - ou encore que son film préféré est "Kung Fu Panda".

Sam Kendricks a répondu aux élèves de CM1-CM2 © Radio France - Olivier Duc

A côté de ses questions décalées, les enfants ont aussi posé des questions sur la discipline de leur hôte. Son stade préféré ? "Le Stade de France assure-t-il sans hésiter. Il y a peut-être 80.000 personnes et j'adore les grandes foules."

Participera-t-il aux JO de Paris 2024 ? "Oui, vous me verrez l'an prochain à Paris pour sûr."

Ses dix médailles et la cinquantaine de pays qu'il a traversé à 30 ans impressionnent les enfants. Mais ce sont bien ses performances personnelles en tant que perchistes qui les laisseront bouche bée. "Ce plafond est à peu près à trois mètres. Je suis capable de franchir deux fois cette hauteur. C'est un saut très haut. Six mètres."

Faute de trouver un ballon pour disputer une partie de foot avec les élèves, Sam Kendricks a organisé une course dans la cour d'école avant de repartir le sourire aux lèvres préparer le Meeting de Mondeville.