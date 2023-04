Quatre combats professionnels organisés lors du gala du Boxing club de Châteauroux

Les fans de boxe ont rendez-vous à Châteauroux samedi soir ! Le Boxing Club Châteauroux Labo Fenioux présente au gymnase Jablonsky son gala, à partir de 19h30.

Onze combats sont prévus, dont quatre professionnels. "C'est une première chez nous, confirme l'entraîneur Sofien Bahi. C'est inédit dans la région. Je n'ai pas connu en activité, quatre pros issus actifs à ce niveau là dans le même club."

Joris Parsat sera le premier boxeur professionnel sur le ring, en catégorie super-légers. "Ça sera son deuxième combat chez les pros face à un boxeur un peu plus expérimenté", détaille Sofien Bahi. Ilyès Villaudière lui succèdera après deux combats amateurs. L'homme de 24 ans, n°2 français des poids plumes, combattra pour la huitième fois.

Le retour de Thomas Faure sur le ring

Ce gala marquera le retour sur le ring de Thomas Faure, le champion de boxe le plus titré de l'Indre. Après sa défaite face à l'Anglais Dan Azeez pour le titre de champion d'Europe des poids mi-lourds, il affrontera le Vénézuélien Melbyn Hernandez.

"Hernandez, c'est une référence. Il a dix combats au compteur, 7 victoires dont 6 par K.O", détaille Sofien Bahi. Un adversaire costaud pour une reprise, qui n'était pas le premier choix de l'entraîneur. Le premier adversaire de Thomas Faure a déclaré forfait à quelques jours du combat, obligeant les organisateurs à en trouver un autre rapidement.

"C'est un choix sans être un choix, poursuit Sofien Bahi. Nous ne voulions pas d'un boxeur avec 30 défaites et sans grande importance. Thomas a besoin de se remettre en jambe. Nous ne voulions pas faire venir un faire-valoir parce que ce n'est pas ce que le public attend, ni ce que nous avons l'habitude de faire."

Un titre de champion de France en jeu

Pour conclure ce gala, c'est Franck Zimmer qui entrera en scène. Champion de France des poids moyens en 2022, le boxeur de 24 ans a dû abandonner sa ceinture après une blessure. Il revient sur le ring en catégorie super-moyens et se battra pour le titre de champion de France.

Face à lui, Baptiste Castegnaro, 32 ans, un "gros morceau, d'après Sofien Bahi. Il est champion du tournoi de France, de la Coupe de France 2020. Il a été boxé régulièrement à l'étranger."

Un défi et un challenge qui plaisent au coach et à Franck Zimmer, "il a atteint un seuil de maturité tout en étant jeune, qui nous permet d'être là où on est" confie Sofien Bahi.

Le gymnase Jablonski devrait être plein pour cette soirée de boxe. Deux tarifs sont proposés, 10 euros pour une place en gradin, 20 euros pour une place sur une chaise au plus proche du ring.