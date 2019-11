Quatre jours décisifs à Nantes pour préparer les JO de Tokyo en 2020

Nantes, France

C'est un événement très important en vue des Jeux Olympiques l'an prochain à Tokyo, et il se déroule tout près de Nantes. Depuis lundi 18 novembre et jusque jeudi 21, une centaine d’entraîneurs nationaux de toutes les disciplines et une soixantaine de directeurs techniques nationaux sont réunis à La-Chapelle-sur-Erdre. C'est la première fois que cette rencontre, qui a lieu tous les ans, se déroule dans notre région. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a fait le déplacement lundi.

Pendant quatre jours, coachs et directeurs vont suivre des ateliers et échanger leurs expériences pour préparer au mieux les athlètes français. Physiquement, mais aussi côté logistique et pratico-pratique. Claude Onesta, ancien entraîneur de l'équipe de France de handball, aujourd'hui manager de la cellule haute performance de l'Agence nationale du Sport, donne un exemple très concret : "On ne comprend rien aux Jeux Olympiques avant de l'avoir vécu. Si vous voulez faire une séance de musculation au village olympique par exemple, il faut réserver les appareils dès 8 h du matin, sinon vous n'y accéderez jamais. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ils ne peuvent l'apprendre que de leurs pairs."

Dernière ligne droite à neuf mois de la compétition

Ces échanges vont permettre de diminuer le stress des athlètes et des équipes : "Dans la dernière ligne droite de Tokyo ce séminaire est vraiment un moment fondateur", insiste Stéphane Traineau. Ce Vendéen originaire de Mortagne-sur-Sèvres près de Cholet, ancien athlète, deux fois médaillé de bronze, est aujourd'hui le directeur des équipes de France de judo. Pendant ces quatre jours, à Nantes, il compte transmettre son expérience culturelle et sportive du Japon : "C'est un pays que nous les judokas connaissons bien. Les Japonais n'aiment pas les surprises, il faut être très organisé. Cela peut paraître tout bête mais dans un moment de grande tension comme les Jeux Olympiques ça peut être important."