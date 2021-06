Des espoirs de médaille pour les quatre nageurs toulousains du TOEC qui partent aux JO

Quatre nageurs du TOEC, le club de natation toulousain, partent aux Jeux Olympiques cet été. Ils décolleront pour le Japon le 10 juillet, avant le début des premières épreuves de natation prévu le 25 juillet. Le TOEC peut se targuer d'envoyer le plus gros contingent de sportifs, parmi l'équipe de 25 nageurs qui composent l'équipe de France au JO de Tokyo. Une fierté pour le président du club toulousain Vincent Gardeau, invité sur France Bleu Occitanie ce lundi 21 juin.

Une "super semaine"

Les dauphins peuvent partir à Tokyo avec un état d'esprit positif, après leurs belles performances aux championnats de France à Chartres. Notamment celle de Léon Marchand, triple champion de France dans plusieurs catégories, qui a battu de 5 secondes un record sur le 400 mètres. Le président du TOEC espère pour lui "un peu plus que la finale" aux Jeux Olympiques.

Un club au riche palmarès

C'est la neuvième fois consécutive que le TOEC envoie au moins un nageur aux JO. "On a la quantité et la qualité : on est un club formateur de longue date, on a une école de natation qui accompagne 900 enfants. Donc on a ce vivier" détaille le président Vincent Gardeau, pour expliquer le succès de son club

Sans doute la plus grande école de natation de France

"On a participé à 70 finales [aux championnats de France], obtenu 17 podiums, 7 titres de champion de France" détaille fièrement le président des Dauphins.

Quatre nageurs aux JO

Les Dauphins du TOEC peuvent espérer enrichir encore leur riche palmarès avec leur quatre nageurs - une femme et trois hommes - envoyés aux Jeux Olympiques. Pour cela il pourront compter sur :

- Assia Touati, championne d'Europe en 4 x 100 crawl (à Budapest, il y a trois ans). Aux JO, elle fait partie de l'équipe de France pour le relais 4 x 200 mètres nage libre.

- Jonathan Atsu, qui disputera en individuel le 200 mètres nages libre, et en relais le 4 x 200 mètres nage libre.

- Antoine Viquerat, double champion de France sur le 100 et 200 mètres brasse. Il disputera le 200 mètres brasse aux JO.

- Léon Marchand, triple champion de France dans plusieurs catégories : le 4 x 200, le 4 x 400 mètres et le 200 mètres papillon.