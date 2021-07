Quatre nageurs toulousains s'envolent pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Assia Touati, Jonathan Atsu, Antoine Viquerat et Léon Marchand s'envolent pour le Japon le 9 juillet prochain. Les quatre nageurs sont membres des Dauphins du TOEC, club de natation historique de Toulouse. Il mettait à l'honneur ce jeudi soir ces quatre athlètes.

Jonathan Atsu, Assia Touati, Antoine Viquerat et Léon Marchand participent cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Les Dauphins du TOEC seront bien représentés aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quatre nageurs participent à la compétition : Assia Touati, engagée sur le relais féminin 4x200m, Jonathan Atsu, engagé sur le 200m nage libre et le relais masculin 4x200 m, Antoine Viquerat, qualifié pour le 200m brasse et Léon Marchand qui participera au 200 m quatre nages, au 400 m quatre nages et au 200 m papillon.

Pour tous les quatre, cela sera leur première participation à cette épreuve. 'Je vais prendre du plaisir, assure Antoine Viquerat. Je vais bien sûr tenter d'améliorer mes temps, mais s'ils ne sont pas là et je ne le souhaite pas, j'essaierai de prendre le maximum de plaisir parce qu'on ne participe pas 50 fois à un événement comme ça." Antoine Viquerat vise une qualification en demi-finale, en espérant que cela passe pour la finale.

Aucun stress pour le moment

Les quatre Dauphins s'envolent pour le Japon la semaine prochaine. Pendant 15 jours, ils seront en stage de préparation pour se mettre à l'heure japonaise. Pour le moment, "je n'ai pas forcément de stress, assure Assia Touati. Après, une fois arrivée dans la piscine avec les plus grand nageurs du monde, en sachant qu'on s'est entraîné pendant cinq ans pour cette compétition, la pression va quand même monter." Le relais espère lui se qualifier en finale comme Léon Marchand.

Souvent présenté comme une grand espoir de la nation française, l'étudiant de 19 ans est plus réservé : "Ça reste mes premiers Jeux olympiques. Je n'ai que 19 ans, j'ai encore du temps. Je vais essayer d'emmagasiner pas mal d'expérience et de profiter au max. je suis déjà hyper content de participer aux JO ! J'y ai souvent pensé et là j'y suis, c'est que du plaisir !"

Un aboutissement

Le dernier Toulousain à s'envoler pour le Japon, c'est Jonathan Atsu. Pour lui, ça sera sa première et dernière participation aux Jeux olympiques. "J'ai décidé d'arrêter ma carrière après les JO. Je veux me consacrer à mes études. Cette qualification, c'est un aboutissement, une conclusion. J'espère faire de belles choses là-bas !"

Un seul regret : ne pas pouvoir profiter plus du pays. "J'adore la culture nippone, les mangas, les animés" confie Jonathan Atsu. "C'est cool d'y aller mais il n'y aura pas beaucoup de visite. On va seulement pouvoir voir le paysage qu'à travers les vitres des bus" conclut-il en rigolant.

Les premières épreuves de natation se dérouleront le 24 juillet.