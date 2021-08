"Que du bonheur !" : la médaille d'argent de Kevin Mayer dûment fêtée par son fan club à Bourg-lès-Valence

Après une première journée très compliquée mercredi, le Drôme-Ardéchois Kevin Mayer est parvenu à rattraper son retard et se hisser à la deuxième place du podium au décathlon des Jeux Olympiques de Tokyo. Une délivrance pour son fan club et sa famille, réunis à Bourg-lès-Valence chez un sponsor.

"C'est notre Kéké national !" Emus aux larmes, les frères et parents de Kevin Mayer se sont longuement embrassés à l'annonce des résultats finaux. Contre toute attente, le Drôme-Ardéchois ramènera une médaille d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo. Malgré ses problèmes de dos, le décathlonien de 29 ans est revenu dans la course à la mi-journée ce jeudi 5 août, après un jet de javelot incroyable. Kevin Mayer a pulvérisé son record personnel avec un lancer à 73 mètres 09. "Il a su se reconcentrer, il est revenu au niveau des meilleurs", se félicite son père André Mayer. "Il a bien tenu son surnom, il était assez chaud", ajoute en souriant son frère, Thomas, en référence au sobriquet "Kéké la braise".

Partie remise et rendez-vous en 2024

Dix épreuves, deux journées, qui ont réservé leurs lots de rebondissements. Les yeux rivés sur l'écran géant, une cinquantaine de supporters et proches de Kevin Mayer ont suivi les performances de leur champion dans les locaux d'un des sponsors à Bourg-lès-Valence.

Les sponsors ont sorti les bouteilles de champagne à la fin du décathlon. © Radio France - Marie Roussel

"Il y a cinq minutes on était en stress, maintenant, on est fou de joie", résume la maman Carole Mayer le sourire jusqu'aux oreilles. Sur les tables, on a sorti les bouteilles de champagne. "Je suis super heureuse pour Kevin, on ne s'y attendait pas c'est une belle surprise", se réjouit Valérie, une supportrice, une coupe à la main.

Tous attendent le retour de Kevin Mayer pour trinquer avec lui à son succès. Tous pensent déjà à la suite, aux Jeux-Olympiques de 2024. Avec en ligne de mire, une nouvelle fois, la médaille d'or.