Quelques 4000 triathlètes de l'extrême au rendez-vous pour l'Ironman de Vichy

Pour sa 5e édition les 24 et 25 août, l'Ironman de Vichy attend quelques 4000 triathlètes professionnels et amateurs. Une très belle vitrine pour la ville de Vichy et beaucoup de travail pour les 1100 bénévoles.

Vichy, France

En seriez-vous capable ? Nager 3,8 km dans l'Allier, puis rouler 180 km à vélo à travers la montagne bourbonnaise pour terminer par 42 km de course à pied, un marathon, au cœur de Vichy. Incroyable défi que se lancent cette année encore les quelques 4000 triathlètes professionnels et amateurs inscrits à l’événement.

Incontournable pour les athlètes, la photo souvenir devant le panneau où est inscrit le nom de tous les participants. © Radio France - Juliette Micheneau

Dans les préparatifs de l'Ironman de Vichy. Reportage de Juliette Micheneau Copier

Les premiers partiront le samedi, 6h30, pour le demi-parcours. Même horaire le dimanche pour l'Ironman complet. Le dernier participant est attendu pour 23h20.

Le tapis rouge pour l'arrivée des "finishers", ceux qui seront allés au bout de l'épreuve. © Radio France - Juliette Micheneau

Et si vous vous demandez à quoi peut ressembler un Ironman à Vichy...

Un parcours modifié

Pour cette 5e édition, le tracé vélo a quitté le plat de la Limagne pour explorer la montagne bourbonnaise. "Avec des paysages beaucoup plus sympas, un peu plus typés Tour de France", assure Vincent Guedes, le directeur de l'Ironman de Vichy. "Ils vont avoir mal aux pattes mais ils vont se régaler pour les yeux."

Quel est le profil des participants ? Réponse de Vincent Guedes, le directeur de l'Ironman de Vichy Copier

Même objectif en recentrant la course à pied sur le cœur de Vichy, à la demande de la ville. "J'essaie d'avoir une course assez scénique, avec surtout les berges du lac d'Allier", explique Vincent Guedes. "Quand on est sur le marathon, souvent c'est la tête qui parle, plus vraiment le corps. Là, la tête aura en plus le temps de regarder à droite à gauche et de se dire, c'est beau Vichy". Avec l'idée que ces sportifs reviennent visiter la ville. L'Ironman de Vichy attire déjà 53% d'athlètes étrangers, "Je m'en félicite, c'est une bonne retombée économique pour la ville parce que les étrangers restent plus longtemps."

Pour Vincent Guedes, directeur de la course, l'Ironman est une vitrine pour Vichy et ses environs. Copier

L'Ironman de Vichy en chiffres

Quelques 4000 inscrits

4 courses différentes dont une pour les enfants

1100 bénévoles

12h19 en moyenne pour boucler les 226 km de l'épreuve

53% d'athlètes étrangers

1 participant de plus de 75 ans

Au "village" Ironman, on achète des souvenirs, on se restaure, on peut même se faire masser par les élèves kiné de Vichy. © Radio France - Juliette Micheneau

Pour les mordus, l'Ironman de Vichy offre aux meilleurs 40 places pour le rendez-vous mondial de la discipline l'an prochain à Hawaii.