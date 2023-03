Quentin Cornu, de l'Intrépide de Pré-en-Pail, remporte la 50e et dernière édition de la course Alençon-Médavy

Victoire de Quentin Cornu sur la fameuse course à pied Alençon-Médavy

C'est un coup de maître qu'a réalisé dimanche Quentin Cornu de la section athlétisme de l'Intrépide de Pré-en-Pail. Le coureur mayennais, qui participait pour la première fois à la course Alençon-Médavy dans l'Orne, a remporté l'épreuve avec un chrono de 51 minutes et 12 secondes sur 15,9 kilomètres, laissant ses adversaires sur place dans l'ultime difficulté du jour, une montée de 5 kilomètres.

Plus de 2.000 coureuses et coureurs ont participé à la 50e et dernière édition de ce rendez-vous sportif.