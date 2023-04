Qui est le doyen de la 41ème édition du marathon de Nantes ?

Le marathon de Nantes s'élance ce dimanche matin à 9h15, 8h15 pour le semi-marathon. Le départ se fait aux Nefs des Machines de l'île pour la 41ᵉ édition. La moyenne d'âge cette année est de 38 ans sur l'ensemble des épreuves. Le plus jeune, Mathis Minion, a 20 ans et le plus âgé en a 76.

ⓘ Publicité

"Je suis vieux et lent, je n'ai pas le profil d'un marathonien"

Le doyen du marathon de Nantes s'appelle Pierre Orain et vient de Cambon, entre Savenay et Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Enseignant à la retraite et membre d'une communauté religieuse, il est habitué des grandes randonnées et des pèlerinages tels que Saint-Jaques-de-Compostelle. Cette année, c'est son 14ᵉ marathon, le 3ᵉ à Nantes. "Je cours pour me donner des objectifs et essayer d'aller au bout, c'est tout, sourit-il. Même si je suis le dernier, pas de problème ! Je me mets toujours en queue de peloton pour ne gêner personne. Je suis vieux et lent, je n'ai pas du tout le profil d'un marathonien. De toute façon, il n'y a pas de profil idéal pour courir. N'importe qui, quasiment, peut le faire."

Pierre Orain court en moyenne deux marathons par an, un en hiver et un au printemps, et il ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà couru les marathons de Vannes et de Poitiers en 2022, il espère participer à ceux de Rennes et de La Rochelle prochainement.