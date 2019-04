Qui est Sidy Diallo, l'homme qui va courir le marathon de Nantes pieds nus ?

Nantes, France

Parmi les 3.800 concurrents au départ du marathon de Nantes ce dimanche à 9h10 sous les nefs, un coureur sort du lot. Ce n'est pas le plus rapide, ni le plus âgé, c'est tout simplement le seul qui va parcourir les 42.195 kilomètres pieds nus. Un illuminé ? Loin de là. Sidy Diallo, 64 ans, travaille au ministère des affaires étrangères à Paris. Il est diplomate et revient d'une mission au Surinam. Depuis quatre ans, ce marathonien, originaire de la Guinée, a rangé ses baskets au placard et court pied nus.

"Nos ancêtres l'ont fait pendant trois millions d'années, alors j'ai décidé de revenir à plus d'authenticité." - Sidy Diallo

Sidy Diallo - collection personnelle

Un cinquantaine de marathons pieds nus

Sidy Diallo se souvient encore de sa première course pieds nus. C'était à Zagreb en Croatie en 2015. "Au bout de 20 minutes, mes pieds étaient engourdis. J'avais l'impression qu'ils n'appartenaient plus à mon corps". Mais il résiste et rallie l'arrivée. Depuis, il a enchaîné une cinquantaine de marathons pieds nus.

"_Cela me procure un plaisir XXL_. J'ai une activité cérébrale intense quand je cours pieds nus. Mon cerveau reçoit des dizaines d'informations grâce à mes pieds. Je ressens la même sensation que quand je marche sur le sable" précise Sidy Diallo.

Sidy Diallo dans les rues de Zagreb en Croatie en 2015 - Zagreb TRCI

Pas de massage à l'arrivée

Mais alors dans quel état sont ses pieds un fois la course terminée ? "Les concurrents n'en reviennent pas. Je n'ai pas de plaies, ni de boursouflures, ni de corne. Je n'ai rien. Je ne fais même pas de massage, ni d'étirement. En fait, mes pieds se sont habitués à courir sur le bitume" affirme t-il.

Sa seule crainte, et elle est de taille, c'est de se faire marcher sur les pieds au moment du départ. A Nantes, il espère rallier l'arrivée en moins de 4 heures 15.