Qui sera le sportif mayennais de l'année 2016 ? Amandine Bodin (4/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Amandine Dodin, la triathlète de 27 ans de Laval Triathlon Club.

Son palmarès en 2016 : 4e de l’Half Ironman de Vichy, finaliste de la DN3 féminine par équipe, vainqueur des triathlons de Laval, Mayenne, Port-Brillet, Nouâtre (Indre-et-Loire) et le duathlon de Saint-Jean-de-Monts.

Son bilan de l’année : « J’ai fait une très bonne saison. A chaque fois que j’ai fait ces performances-là c’est vrai que j’étais un peu étonnée. Ok, j’étais préparée avec mon entraîneur Régis Maillet mais la surprise c’est le Half de Vichy (NDLR : 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21km de course à pied) puisque c’était le premier triathlon que je faisais avec ces distances-là. Mon entraîneur voulait que je fasse un top 10 chez les féminines et voilà j’ai fini 4e ! Même le triathlon de Nouâtre, je ne m’y attendais pas, y’a pas mal de beau monde. C’est une compétition assez importante et référencée dans le monde du triathlon donc c’était vraiment une très bonne année. J’ai surtout de bons partenaires d’entraînement, ça permet de repousser ses limites à chaque fois. Depuis trois ans j’ai un très bon coach. Je pense que c’est le travail de plusieurs années qui paie, et ça fait plaisir ».

Et 2017 ? « Je compte faire les championnats de France longue distance à Dijon (2 juillet). Et puis on va vraiment entamer en juillet la préparation pour les championnats du monde dans le Tennessee en septembre 2017 (NDLR : Amandine Dodin est qualifiée pour les Etats-Unis grâce à sa 4e place à Vichy en 2016). Donc on espère y faire une bonne performance. L’idéal serait de faire un top 10 chez les féminines. Je fais confiance à mon entraîneur, on verra avec les résultats des autres concurrentes et on fera du mieux qu’on peut. Ce sera une très bonne expérience donc on a hâte. Même si je fais des bonnes séances à l’entraînement, je ne suis jamais satisfaite. Donc le but sera de repousser ses limites à chaque fois pour donner le meilleur de soi-même aux Etats-Unis. »

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

Et vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.