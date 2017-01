Qui sera le sportif mayennais de l'année 2016 ? Gabriel Bordier (3/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Gabriel Bordier, le marcheur de 19 ans de l'US Saint-Berthevin.

Son palmarès en 2016 : 17e des championnats du monde par équipe 10 km à Rome (Italie), 11e des championnats du monde junior à Bydgoszcz (Pologne), champion de France junior du 10 000 m marche à Châteauroux, champion de France du 5 000 m marche junior en salle à Metz, record de France junior du 10 000 m marche en 40’52’’7 à Saran (Loiret).

Son bilan de l’année : « J’ai réussi tous mes objectifs, tout a été rempli, comme prévu. Et même avec un record de France récemment sur 10 000 mètres. Tout ça c’est de l’entraînement, un rythme de vie à prendre, c’est un investissement, mais je prends beaucoup de plaisir à m’entraîner. C’est surtout de la motivation. Après je pense que c’est important de garder la tête froide parce que si on commence à se perdre… Je prends beaucoup de plaisir sur le moment et après je me reconcentre sur les prochains objectifs. »

Et 2017 ? « Je veux essayer de faire aussi bien qu’en 2016. Je veux me qualifier pour les championnats d’Europe Espoirs -23 ans en Pologne, ce sera le principal objectif. Après j’aurai les championnats de France sur route à la Roche-sur-Yon. Ce sera sélectif pour les championnats d’Europe par équipes à Podebrady (République Tchèque). Donc il faudra faire les minimas pour la Pologne. Après je gère tout ça comme des étapes pour se projeter vers les prochaines compétitions, battre les prochains chronos. Je veux tout réussir, mais surtout prendre du plaisir sur la piste, c’est le plus important. »

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

Et vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.