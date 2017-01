Qui sera le sportif mayennais de l’année 2016 ? Stéphane Bahier (6/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Stéphane Bahier, 41 ans, athlète spécialiste du paratriathlon.

Son palmarès en 2016 : Vice-champion d’Europe de paratriathlon à Lisbonne en mai. Médaillé de bronze aux championnats du monde de paratriathlon. 5e des Jeux paralympiques de Rio.

Son bilan de l’année : « Le but ultime, c’était la médaille olympique. J’étais premier au classement mondial avant l’épreuve olympique. Quand on arrive aux Jeux dans ces conditions, on n’y va pas pour finir 5e ! Malheureusement, je n’ai pas décroché de médaille, donc ma saison 2016 est belle, mais pas sublime. J’ai été un peu trop faible sur l’une des trois disciplines : la course à pied, et du coup je me suis fait battre à la loyale. J’avais pourtant fait une très bonne préparation, je suis arrivé très affuté, et quand je regarde mes temps réalisés sur l’épreuve, cela correspond aux temps que je fais habituellement. Donc je n’ai pas fait de contre-performance, mais ça n’a pas suffi ! Malgré tout, les Jeux restent une épreuve impressionnante. C’est mon graal. Et puis c’est la première fois que le triathlon était une discipline olympique : je faisais partie du lot, donc même si je n’ai pas ramené de médaille, ça reste une belle expérience »

Et 2017 ? « On a les championnats d’Europe au mois de juin, et les championnats du Monde à Rotterdam au mois de septembre : ce seront deux objectifs très importants cette saison. Parce que malgré tout, même si j’ai raté mes Jeux, j’ai remporté cinq médailles mondiales d’affilée ces cinq dernières années, donc si je peux en remporter une sixième l’an prochain, ce sera une belle chose. Je vais travailler très fort pour aller la chercher. Par ailleurs, nous sommes à quatre ans des prochains Jeux, je compte donc me remettre au paracyclisme pour disputer une coupe du monde ou deux en parallèle. A l’approche des Jeux c’était devenu trop difficile de préparer les deux disciplines, mais là je peux de nouveau me faire plaisir en faisant de jolies compétitions. »

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

Vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.