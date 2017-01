Qui sera le sportif mayennais de l'année 2016 ? Thibaut Thoral (5/6)

Chaque jour, de lundi à samedi, France Bleu Mayenne vous présente les six nommés pour le prix du sportif mayennais de l'année 2016. Il sera remis le 3 février par le conseil départemental. Aujourd'hui, gros plan sur Thibaut Thoral, volleyeur de 19 ans formé à l'ASPTT Laval, à Tourcoing (Ligue B).

Son palmarès en 2016 : 9e des championnats d’Europe U20 avec l’Equipe de France en Bulgarie et 3e de la coupe de France U20 avec Tourcoing

Son bilan de l’année : « C’est plutôt une bonne année puisqu’aurait voulu faire une meilleure performance aux championnats d’Europe cet été. L’objectif était un peu plus haut, on est un peu déçus mais bon c’est comme ça. En club à Tourcoing, j’ai intégré vraiment le groupe professionnel alors qu’avant j’étais avec la réserve. J’ai beaucoup évolué, progressé à ce niveau. J’ai un an de plus, j’ai plus d’expérience donc c’est la suite d’un processus. Donc je suis content d’évoluer dans une équipe à ce niveau-là (NDLR : Ligue B, 2e échelon national). C’est une opportunité qu’on m’a offerte et j’espère que ça va continuer comme ça ».

Et 2017 ? Mes objectifs, c’est de se qualifier pour les championnats du monde avec l’Equipe de France U21, il y aura des qualifications en janvier. Et aussi de continuer en Coupe de France, obtenir les mêmes résultats. Je voudrais aussi commencer à avoir du temps de jeu avec l’équipe professionnelle. Je pense que ça va venir, je sens que je suis prêt. Même si j’ai que 19 ans, mes objectifs, pour le moment, c’est d’être volleyeur professionnel, signer un contrat pro dans les prochaines années. Après être titulaire en Ligue A si possible, voire peut être à l’étranger. Et pourquoi pas intégrer un jour l’Equipe de France. »

Les nommés sont : Valentin Grimoux (moto), Zachari Hrimèche (gymnastique - saut de cheval), Gabriel Bordier (athlétisme - marche), Amandine Dodin (triathlon), Thibaut Thoral (volley-ball) et Stéphane Bahier (paratriathlon).

Et vous pouvez voter pour votre sportif favori jusqu’au 9 janvier sur http://lamayenne.fr. Les résultats tomberont le 3 février 2017 pour savoir qui succèdera au pistard François Pervis.